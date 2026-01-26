Заявление Науседы цитирует канцелярия президента.
Читайте также Тысячи дронов, ПВО и рекордные 2,16% от собственного ВВП: как Литва помогает Украине в войне с Россией
Зачем нужен военный полигон?
Гитанас Науседа объяснил, что создание военного полигона усилит взаимодействие вооруженных сил Польши и Литвы.
Мы приветствуем готовность Польши использовать этот полигон (военный полигон Капчяместис, строящийся Литвой у границ с Польшей и Беларусью, – 24 Канал)... Мы призываем рассмотреть возможность расширения полигона на территорию Польши с созданием совместного военного объекта двух государств,
– заявил президент Литвы.
По его словам, создание совместного учебно-тренировочного полигона для защиты восточного фланга НАТО стало бы уникальным решением в контексте Альянса.
Ранее из бюджета Литвы направили 100 миллионов евро на строительство военного полигона вблизи города Капчяместис – примерно в 10 километрах от границ Литвы, Беларуси и Польши. Его планируют использовать для подготовки подразделений национальной дивизии Литвы и военных стран-союзников по НАТО.
Литва готовится взрывать мосты на границе
На границе Литвы с Беларусью и Россией появились конструкции, предназначенные для подрыва мостов в случае вооруженного конфликта. Также уже создано несколько десятков объектов для хранения противотанковых и инженерных заграждений.
Кроме этого, военные проводят высадку деревьев для прикрытия ключевых дорог, а также углубляют оросительные канавы – в случае необходимости они будут выполнять роль траншей.
По словам майора Гинтаутаса Цюниса из Центра медиаопераций ВС Литвы, подготовка к конфликту должна быть частью повседневной деятельности государства.