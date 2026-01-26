Заявление Науседы цитирует канцелярия президента.

Зачем нужен военный полигон?

Гитанас Науседа объяснил, что создание военного полигона усилит взаимодействие вооруженных сил Польши и Литвы.

Мы приветствуем готовность Польши использовать этот полигон (военный полигон Капчяместис, строящийся Литвой у границ с Польшей и Беларусью, – 24 Канал)... Мы призываем рассмотреть возможность расширения полигона на территорию Польши с созданием совместного военного объекта двух государств,

– заявил президент Литвы.

По его словам, создание совместного учебно-тренировочного полигона для защиты восточного фланга НАТО стало бы уникальным решением в контексте Альянса.

Ранее из бюджета Литвы направили 100 миллионов евро на строительство военного полигона вблизи города Капчяместис – примерно в 10 километрах от границ Литвы, Беларуси и Польши. Его планируют использовать для подготовки подразделений национальной дивизии Литвы и военных стран-союзников по НАТО.

Литва готовится взрывать мосты на границе