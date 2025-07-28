Литва усилит ПВО на границах после инцидентов с дронами

В Литве хотят привлечь к охране воздушного пространства дополнительные силы противовоздушной обороны. Такое решение приняли после двух инцидентов с дронами, которые залетели на территорию страны из Беларуси.

Министр обороны Довиле Шакалиене пообещала принять дополнительные меры для обеспечения более эффективного наблюдения за границей, сотрудничая с МВД. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на LRT.

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Как Литва планирует усилить свою ПВО?

По словам Шакалиене, для более эффективного наблюдения за границей привлекут дополнительные силы армии. Главнокомандующий вооруженных сил Литвы Раймундас Вайкшнорас рассказал, что ближе к границе с Беларусью развернут дополнительные средства ПВО.

На сегодня есть план разместить дополнительные силы ПВО ближе к границе, потому что мы видим определенные тенденции. Мы примерно знаем направления, знаем, где могут проходить эти коридоры, это уже второй случай – именно в этом районе мы и усилимся,

– добавил он.

Вайкшнорас отметил, что также будет углублено координирование действий со Службой охраны государственной границы, поскольку "без их глаз в небе и на земле, без того, что они видят и слышат, сложно что-то идентифицировать".

Также планируют ускорить закупки, связанные с выявлением дронов, например, радары ближнего действия, приобретение которых было запланировано на более поздний период. Вайкшнорас отметил, что на границе как можно быстрее должна быть внедрена акустическая система обнаружения дронов Sky Fortress.

По его словам, Литва собирается внедрить ее по всей пограничной территории. Таким образом можно будет заранее определить, какие летательные объекты движутся, отличая парапланы, воздушные шары или маленькие самолеты. Это упростит и ускорит процесс принятия решений.

Напомним, что информацию о дроне литовские правоохранители начали получать утром в понедельник, 28 июля. По словам представителя Национального центра кризисных ситуаций Дариуса Бути, аппарат видели на высоте около 200 метров.

В соцсетях очевидцы писали, что слышали характерный гул, подобный "Шахеду" или "Гербере". Точный тип дрона еще не установлен. Людей призвали сообщать о новых появлениях БпЛА и не подходить к нему, если тот упадет.