Литва планирует заминировать границу с Россией

Литва вместе с восточноевропейскими партнерами вышли из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Страна планирует заминировать границу с Россией.

Для реализации этой цели надеются на финансовую помощь ЕС. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет министра национальной обороны Литвы Довиле Шакалиене.

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Литва хочет заминировать границу с Россией

Литва увеличила оборонный бюджет с 3% до 4% в 2025 году. Среди категорий расходов определили и инфраструктурные проекты.

Литва вместе с Польшей и Латвией решили выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин 18 марта. Коллеги считают, что из нее должны выйти все страны, граничащие с Россией. Ожидается, что такой шаг сделает в ближайшие недели Финляндия.

В Минобороны Литвы отметили, что страна ратифицировала Оттавскую конвенцию в 2003 году. С тех пор оценка угроз "существенно изменилась", среда безопасности сместилась "в негативную сторону", а дополнительные юридические обязательства "ограничивают возможности Литвы и ее выбор по защите государства".

Довиле Шакалиене обсудила с министрами обороны Польши и Финляндии объединение Восточного щита и Балтийской линии обороны, а также привлечение Финляндии к совместному плану усиления охраны границы.

Восточные рубежи Литва считает необходимым укрепить несколькими слоями укреплений, в том числе противотанковыми и противопехотными минами. В стране надеются привлечь для этой цели финансирование из ЕС.