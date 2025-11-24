Самая "напряженная" ночь в ноябре: Литва страдает от нашествия воздушных шаров из Беларуси

Литва пережила самую напряженную ночь ноября из-за массового запуска метеозондов с территории Беларуси. Из-за воздушных шаров Вильнюсский аэропорт дважды приостанавливал свою работу.

Часть воздушных объектов зафиксировали и в небе над Латвией. Об этом пишет 24 канал со ссылкой на LRT.

Читайте также В Нидерландах военные открыли огонь по неизвестным дронам: ни одного так и не сбили

Что известно о нашествии воздушных шаров в Литве?

В ночь на 24 ноября Литва снова столкнулась с масштабным вторжением метеозондов, запущенных из Беларуси.

Глава Национального центра кризисного управления Вильмантас Виткаускас рассказал, что в результате атаки в течение последних суток аэропорт в Вильнюсе дважды приостанавливал свою работу. Также он сообщил, что запуски воздушных шаров из Беларуси начались 23 ноября около 17:00 и продолжались до 02:00. По его словам, это была самая напряженная ночь в ноябре – в воздушном пространстве Литвы зафиксировали более 40 таких объектов.

Закрытие воздушного пространства было вызвано именно длительными масштабами и интенсивностью запусков метеозондов, и поэтому пришлось сначала закрыть его примерно на пять часов, а затем продолжить,

– сказал Виткаускас.

Руководитель отдела коммуникаций Литовских аэропортов Виталия Роче сообщила, что в результате инцидента было отменено 18 рейсов, еще 10 перенаправлено. Семь из них приземлились в Каунасе, один в Варшавском аэропорту и еще два в Рижском. Она добавила, что более тысячи пассажиров пришлось перевезти автобусами из Каунаса в Вильнюс и наоборот. Кроме того, около 11 рейсам изменили время вылета, еще 4 самолета с примерно 600 пассажирами ждут свои рейсы и должны вылететь позже.

По информации издания, аэропорт был закрыт с 18:55 23 ноября до 00:25 и с 01:40 до 03:25 24 ноября.

Откуда летели воздушные шары?

По словам Виткаускаса, пока не понятно, как контрабандные воздушные шары попали в воздушное пространство Литвы, однако их также зафиксировали в соседней стране.

Что, видимо, также очень важно отметить, так это то, что вся эта атака, вероятно, расширилась до более широких географических масштабов, и, насколько нам известно, наши латвийские соседи также получили более 30 извещений на своих радарах,

– сказал председатель НКВЦ.

Он подчеркнул, что масштабы провокации растут и теперь касаются не только Литвы, но и всего региона. Соответствующие решения о совместной реакции должны принять в понедельник.

По состоянию на утро 24 ноября было найдено шесть воздушных шариков, поисковые действия продолжаются.

Когда еще аэропорт в Вильнюсе приостанавливал свою работу?