Это согласовано с Путиным, – оппозиционер объяснил, почему Лукашенко заигрывает с Трампом
- Белорусский диктатор стремится наладить диалог с Трампом, чтобы снять санкции со своей страны, согласовав эти действия с Путиным, ведь это выгодно для России.
- США сняли санкции с "Белавиа" для закупки комплектующих у Boeing, что позволяет компании делать это без посредников.
Белорусский диктатор всячески пытается наладить диалог с США, но все его действия согласованы с Россией. Он находится в зависимости от Путина.
Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил советник белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской Франак Вячорка, напомнив, что 80% экономики Беларуси зависит от России.
Взаимоотношения между Лукашенко и Трампом: есть ли угроза для Путина?
Лукашенко пытается заигрывать с Трампом, чтобы тот снял санкции с его страны. Однако, как объяснил Вячорка, он делает это и потому, что это выгодно Путину. Ведь смягчение санкционной политики в сторону Беларуси открывает определенные возможности для главы Кремля.
Тогда он сможет закупать через белорусские компании подсанкционные товары. Это заигрывание с Трампом на сто процентов согласовано с Путиным. Эта игра Лукашенко с Трампом не несет никакой угрозы для Путина, это иллюзия,
– убежден Вячорка.
Недавно США сняли санкции с белорусской компании "Белавиа". Советник белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской объяснил, что ограничения были сняты только в вопросе закупки комплектующих у Boeing для самолетов. Ранее, по его словам, эти запчасти авиакомпании России и Беларуси тоже могли покупать, но через определенные схемы, посредников. Сейчас "Белавиа" сможет делать это напрямую, что обойдется дешевле.
Коротко об отношениях Трампа и Лукашенко:
Американский президент перед саммитом на Аляске, где принимал Путина, позвонил Лукашенко. Тогда между ними впервые за период второй каденции Трампа состоялся разговор. Лидер Штатов озвучил, что Лукашенко "мощный лидер".
После телефонного разговора 15 августа Трамп ожидал, что Лукашенко продолжит действия в направлении освобождения белорусских политзаключенных, которые начал после визита в Беларусь Кита Келлога (спецпредставителя Трампа). Впоследствии он это сделал, на свободу вышли еще 52 человека.
- В ответ на действия Беларуси США сняли санкции с "Белавиа", что по мнению американистки Александры Филипенко будет в пользу России, которая сможет обходить западные ограничения.