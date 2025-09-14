Белорусский диктатор всячески пытается наладить диалог с США, но все его действия согласованы с Россией. Он находится в зависимости от Путина.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил советник белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской Франак Вячорка, напомнив, что 80% экономики Беларуси зависит от России.

Взаимоотношения между Лукашенко и Трампом: есть ли угроза для Путина?

Лукашенко пытается заигрывать с Трампом, чтобы тот снял санкции с его страны. Однако, как объяснил Вячорка, он делает это и потому, что это выгодно Путину. Ведь смягчение санкционной политики в сторону Беларуси открывает определенные возможности для главы Кремля.

Тогда он сможет закупать через белорусские компании подсанкционные товары. Это заигрывание с Трампом на сто процентов согласовано с Путиным. Эта игра Лукашенко с Трампом не несет никакой угрозы для Путина, это иллюзия,

– убежден Вячорка.

Недавно США сняли санкции с белорусской компании "Белавиа". Советник белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской объяснил, что ограничения были сняты только в вопросе закупки комплектующих у Boeing для самолетов. Ранее, по его словам, эти запчасти авиакомпании России и Беларуси тоже могли покупать, но через определенные схемы, посредников. Сейчас "Белавиа" сможет делать это напрямую, что обойдется дешевле.

Коротко об отношениях Трампа и Лукашенко: