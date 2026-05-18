Не успели скрыть: Мадьяр нашел измельченные документы и агитацию Орбана
- Петер Мадьяр обнаружил в здании бывшего Министерства строительства и транспорта до 20 мешков с измельченными документами и агитационные материалы.
- Эти находки могут позволить возбудить уголовные дела, включая вопрос незаконного финансирования политической партии Виктора Орбана.
Петер Мадьяр сообщил об "интересных находках" в здании бывшего Министерства строительства и транспорта Венгрии. Среди них около 20 мешков с измельченными документами и агитационные плакаты.
Об этом премьер-министр Венгрии сообщил на своей фейсбук-странице.
Смотрите также Мадьяр похвалил Орбана за идею отдать свои выплаты детдому на Закарпатье, но имеет условие
Что нашел Мадьяр в министерстве?
Премьер Венгрии 17 мая посетил здание, где было Министерство строительства и транспорта при правительстве его предшественника Виктора Орбана. Теперь оно будет служить офисом премьер-министра Венгрии.
Во время пребывания в подвале здания Мадьяр нашел 15 – 20 мешков с измельченной документацией, которые оставило предыдущее правительство. Он предположил, что предшественники хотели вывезти документы, но не успели, поэтому решили повредить их.
Также в помещении он нашел агитационные листовки и плакаты с надписями "Фидес – это надежный выбор". И государственные флаги, с которыми партия бывшего венгерского премьера Виктора Орбана выходила на митинги.
Мадьяр показал находки от бывших чиновников
По словам Мадьяра, находки могут стать доказательствами и позволят возбудить несколько уголовных дел. Например, речь идет о незаконном финансировании партии "Фидес". А расследование, добавил глава правительства, может коснуться экс-главы министерства Яноша Лазара.
Последние новости Венгрии
Напомним, 9 мая Петер Мадря принял присягу и стал премьером Венгрии. Так и завершилось 16-летнее правление правительства Виктора Орбана.
Новый венгерский премьер заявил, что теперь его страна не будет препятствовать решениям Евросоюза, планирует восстановить доступ к их финансированию и поддерживать евроинтеграцию Украины.
Также впервые за шесть лет в Венгрии отменили чрезвычайное положение. Его ввел Виктор Орбан еще в 2020 году из-за пандемии и угрозы войны.
А во время последнего массированного российского обстрела Украины 13 мая премьер Мадьяр резко осудил атаку на Закарпатье. Тогда глава МИД Венгрии Анита Орбан впервые вызвала российского посла для объяснений.