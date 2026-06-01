Мадяр имеет четкую процедуру для отстранения президента Венгрии от должности

Петер Мадьяр рассказал, как планирует отстранить от должности президента Венгрии Тамаша Шуйока. Для этого парламент может внести изменения в основной закон.

Об этом 1 июня сообщил премьер-министр Венгрии, цитирует Telex.

Как Мадьяр будет устранять президента Венгрии?

Петер Мадьяр вместе с министром юстиции провел встречу с Тамашем Шуйоком. После на пресс-конференции премьер заявил, что президент "подвел Венгерскую Республику", а авторитет института был подорван бездействием последних лет.

По словам Мадьяра, во время встречи он предложил Шуйоку добровольно покинуть пост. В противном случае он проинформирует представителей партии "Тиса" и "мы немедленно начнем необходимые процедуры".

Согласно основному закону, существует несколько вариантов его устранения. Мы внесем необходимые поправки в основной закон; мы не будем прибегать к персонализированного законодательства, а восстановим ... венгерское верховенство права и венгерскую демократию,

– сказал венгерский премьер.

В то же время Мадьяр уточнил, что процедуры импичмента не будет. Он пояснил, что процесс может длиться около месяца, но изменения в законодательстве попытаются принять как можно раньше.

Мадьяр добавил, что "устранение каждой марионетки будет на повестке дня".

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии призвал Тамаша Шуйока уйти в отставку до 31 мая. Последний заявил, что не собирается досрочно складывать полномочия. Свою позицию он объяснил конституционными полномочиями, а также необходимость придерживаться национального и европейского законодательства.