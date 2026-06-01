Об этом пишет агентство Bloomberg.

Как обостряется ситуация в Венгрии?

Издание сообщает, что венгерский президент заявил, что не планирует досрочно покидать свой пост, ссылаясь на конституционные полномочия и необходимость соблюдения национального и европейского законодательства.

По его мнению, глава государства должен обеспечивать баланс между ветвями власти и осуществлять контроль за деятельностью правительства. В то же время Петер Мадьяр, партия которого получила конституционное большинство в парламенте требует его отставки.

Ранее новоизбранный премьер-министр объявлял дедлайн этого до 31 мая. В случае отказа он угрожал быстрыми политическими изменениями и устранением должностных лиц, связанных с предыдущей властью, то есть Виктором Орбаном.

Петер Мадьяр обвиняет предыдущую администрацию в бездействии в отношении коррупционных скандалов и злоупотреблений властью, которые накапливались годами, поэтому он анонсировал масштабные политические и конституционные реформы.

Согласно Конституции страны, основные исполнительные полномочия принадлежат премьер-министру, тогда как президент в основном выполняет представительские функции. Но последний имеет право ветировать законы или возвращать их на рассмотрение.

По мнению экспертов, нынешнее политическое противостояние может привести к существенным изменениям в государственной системе. Причиной является то, что новое парламентское большинство имеет достаточно голосов для внесения изменений в Конституцию.

Кстати, VSquare, ссылаясь на собственные источники, сообщало, что на фоне возможных расследований преступлений предыдущей власти в Венгрии, сторонники президента Дональда Трампа могут устроить Виктора Орбана в ООН.