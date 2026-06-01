Про це 1 червня повідомив прем'єр-міністр Угорщини, цитує Telex.

Як Мадяр усуватиме президента Угорщини?

Петер Мадяр разом із міністеркою юстиції провів зустріч із Тамашем Шуйоком. Опісля на пресконференції прем'єр заявив, що президент "підвів Угорську Республіку", а авторитет інституції був підірваний бездіяльністю останніх років.

За словами Мадяра, під час зустрічі він запропонував Шуйоку добровільно залишити посаду. У іншому разі він поінформує представників партії "Тиса" та "ми негайно розпочнемо необхідні процедури".

Згідно з основним законом, існує кілька варіантів його усунення. Ми внесемо необхідні поправки до основного закону; ми не будемо вдаватися до персоналізованого законодавства, а відновимо... угорське верховенство права та угорську демократію,

– сказав угорський прем'єр.

Водночас Мадяр уточнив, що процедури імпічменту не буде. Він пояснив, що процес може тривати близько місяця, але зміни у законодавстві спробують ухвалити якомога раніше.

Мадяр додав, що "усунення кожної маріонетки буде на порядку денному".

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Угорщини закликав Тамаша Шуйока піти у відставку до 31 травня. Останній заявив, що не збирається достроково складати повноваження. Свою позицію він пояснив конституційними повноваженнями, а також необхідність дотримуватись національного та європейського законодавства.