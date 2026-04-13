Мадьяр высказался о вступлении Украины в ЕС и кредите на 90 миллиардов

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр прокомментировал вопрос кредита для Украины на 90 миллиардов евро. Интересно, что ускоренное вступление Украины в Евросоюз он не поддерживает.

Об этом он сказал на своей первой пресс-конференции в Будапеште 13 апреля.

К теме Для Венгрии это "Майдан": экономист сказал, могут ли в стране произойти быстрые радикальные изменения

Как Мадьяр комментирует вступление Украины в ЕС и финансовую поддержку?

Политик заявил, что ситуация с кредитом в 90 миллиардов евро выглядит для него не до конца понятной. Он напомнил, что еще в декабре Виктор Орбан согласовал это решение в Брюсселе при условии, что Венгрия, вместе с Чехией и Словакией, не будет участвовать в финансировании.

По словам Мадьяра, поскольку договоренность уже была достигнута на уровне ЕС еще зимой, он не видит причин повторно возвращаться к ее пересмотру.

Также политик высказался относительно евроинтеграции Украины. Он отметил, что Украина должна пройти полноценный переговорный процесс перед вступлением в Европейский Союз.

Мы не поддерживаем ускоренное вступление Украины в ЕС. С одной стороны, мы говорим о стране, которая находится в состоянии войны; абсолютно абсурдно, чтобы страна, находящаяся в состоянии войны, была принята в Европейский Союз,

– подчеркнул будущий венгерский премьер.

Мадяр добавил, что если этап всех необходимых процедур будет успешно завершен, в Венгрии планируется провести референдум, на котором граждане будут определяться по членству Украины в ЕС.

Следует отметить, что он также согласился встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Отметим также, что украинский лидер поздравил Мадяра с победой в выборах и выразил надежду на сотрудничество. В Киеве ожидают, что Будапешт перестанет блокировать санкции против России и поддержит евроинтеграционный курс Украины.