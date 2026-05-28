Венгрия не будет отправлять оружие и военную технику Украине, – Мадьяр

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, страна не будет отправлять оружие и боевую технику "на российско-украинскую войну".

Соответствующее заявление политик опубликовал на своей странице в Facebook.

Какова позиция Венгрии по Украине?

Петер Мадьяр провел встречу генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе.

По итогам встречи он заявил, что Венгрия "снова станет надежным партнером самого мощного военно-оборонного союза мира".

Сказал генсеку, что Венгрия не будет отправлять оружие или боевую технику на российско-украинскую войну,

– отметил премьер-министр Венгрии.

Кроме этого, Мадьяр отметил, что венгерские военные продолжат участвовать в миротворческой миссии НАТО в Косово и выполняют "отличную работу".

В ответ Марк Рютте проинформировал Венгрию о подготовке к саммиту НАТО в Анкаре 7 – 8 июля и детали международного конфликта, вспыхнувшего в Ормузском проливе.

Напомним, недавно стало известно, что Владимир Зеленский и Петер Мадьяр могут провести личную встречу. Однако, по словам венгерской стороны, все зависит от выполнения Киевом требований Будапешта.

Ранее новый премьер Венгрии неоднократно заявлял, что стремится, чтобы украинская власть предоставила венгерскому меньшинству больше прав – по словам Мадьяра, это и является условием для открытия первого переговорного кластера по вступлению Украины в ЕС.

В ответ в МИД Украины объясняли, что наша страна также хочет начать новый этап в отношениях с Венгрией, который будет основываться на взаимном доверии и сотрудничестве. Как отмечал Андрей Сибига, для этого сейчас есть необходимые предпосылки и политический импульс.

По словам министра, Украина уделяет серьезное внимание обеспечению прав нацменьшинств и намерена гарантировать их в соответствии с европейскими стандартами, поскольку Киев осознает важность этого вопроса для Будапешта.