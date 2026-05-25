Политолог Николай Давыдюк озвучил 24 Каналу мнение, что Мадьяр и Орбан могли заключить соглашение. По его словам, это можно будет определить по нескольким моментам.

"Если мы будем видеть, что Орбана никто не трогает, а его дело по откатам газопровода "Дружба" живет, то это говорит, что договор состоялся. Или, например, то, что Европейскую прокуратуру не впустят в Венгрию, тоже будет подтверждением сделки. Если проблем с российским трубопроводом не будет, то маленький оффшор начинает надуваться, у него все прекрасно", – предположил он.

Какие риски относительно 11 требований?

Николай Давидюк отметил, что не стоит ожидать, что Венгрия будет за Украину. Ранее заявляли о том, что Петер Мадьяр осуществит визит в Украину, однако именно на Закарпатье. Также они осудили Россию за атаку на Закарпатье.

Мадьяр хвастается, что он поговорил с Антониу Коштой, что якобы все решили, "пусть Украина сначала выполнит 11 условий Путина – Орбана, а потом будем говорить". А в Венгрии выполнены 11 зеркальных условий к нашему меньшинству, которое там живет? Нет, а это десятки тысяч людей,

– сказал политолог.

По его словам, Украина как цивилизованная демократическая страна хочет вступить в ЕС. Наше государство совместно изготавливает дроны, передает технологии, защищает европейцев, делится своими разведданными и верифицирует их. Киев готов рассмотреть нормы, однако не будет выполнять какие-то противоречивые требования.

В частности, нашему государству не нужна региональная власть, которая не понимает украинского языка и не выполняет законодательства Украины. Также стоит вопрос, в скольких школах Мадьяр требует изучения венгерского языка, не начнет ли Будапешт требовать этого не только по Закарпатью, но и в других регионах.

Что известно о требованиях Венгрии?

На переговорах с президентом Европейского совета Антониу Коштой в Брюсселе Петер Мадьяр выдвинул требования Украине перед переговорами о вступлении в ЕС, которые почти перекликаются с перечнем из 11 требований Виктора Орбана. Премьер-министр Венгрии хочет видеть больше прав для венгерского нацменьшинства в Украине. Только тогда он может одобрить официальные переговоры Киева о вступлении в Евросоюз.

Петер Мадьяр заявил, что создание правительства "Тисы" может открыть новый этап в отношениях между Киевом и Будапештом. Он уже направил сообщение украинской стороне. По его словам, Венгрия согласится на открытие первого переговорного кластера о вступлении Украины в ЕС только при условии обеспечения прав венгерского меньшинства.

Владимир Зеленский сообщил, что Украина готовится к перезапуску отношений с Венгрией. Сейчас обсуждают открытие переговорных кластеров для вступления Украины в Европейский Союз.