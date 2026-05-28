Відповідну заяву політик опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Яка позиція Угорщини щодо України?

Петер Мадяр провів зустріч генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселі.

За підсумками зустрічі він заявив, що Угорщина "знову стане надійним партнером найпотужнішого військово-оборонного союзу світу".

Сказав генсеку, що Угорщина не відправлятиме зброю чи бойову техніку на російсько-українську війну,

– зазначив прем'єр-міністр Угорщини.

Окрім цього, Мадяр зазначив, що угорські військові продовжать брати участь у миротворчій місії НАТО в Косово та виконують "відмінну роботу".

У відповідь Марк Рютте поінформував Угорщину про підготовку до саміту НАТО в Анкарі 7 – 8 липня та деталі міжнародного конфлікту, що спалахнув в Ормузькій протоці.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Володимир Зеленський та Петер Мадяр можуть провести особисту зустріч. Однак, за словами угорської сторони, все залежить від виконання Києвом вимог Будапешта.

Раніше новий прем'єр Угорщини неодноразово заявляв, що прагне, аби українська влада надала угорській меншині більше прав – за словами Мадяра, це і є умовою для відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України до ЄС.

У відповідь в МЗС України пояснювали, що наша країна також хоче почати новий етап у відносинах з Угорщиною, який ґрунтуватиметься на взаємній довірі та співпраці. Як зазначав Андрій Сибіга, для цього наразі є необхідні передумови та політичний імпульс.

За словами міністра, Україна приділяє серйозну увагу забезпеченню прав нацменшин та має намір гарантувати їх відповідно до європейських стандартів, оскільки Київ усвідомлює важливість цього питання для Будапешта.