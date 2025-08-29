Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто резко отреагировал на критику со стороны Киева и Варшавы относительно санкций против командира Сил беспилотных систем Роберта "Мадьяра" Бровди. Он заявил, что его страна не несет ответственности за войну в Украине.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Петера Сийярто в X.

Как в Венгрии отреагировали на критику Украины и Варшавы?

В ответ на заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги, который заявил, что для Сийярто "российский трубопровод важнее украинских детей, убитых Россией", венгерский министр призвал Киев не втягивать его страну в войну.

Это не наша война! Мы не несем за нее ответственности, мы ее не начали, мы в ней не участвуем. Прекратите провоцировать нас, прекратите ставить под угрозу нашу энергетическую безопасность и прекратите пытаться втянуть нас в вашу войну,

– заявил Сийярто.

Подобным образом он ответил и министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому, который пригласил "Мадьяра" в свою страну, проигнорировав венгерские санкции.

"Угроза энергетической безопасности Венгрии не имеет ничего общего со свободой Украины", – написал глава МИД Венгрии.

Что известно о запрете на въезд в Венгрию для "Мадьяра"?