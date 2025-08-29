"Це не наша війна": Сійярто різко відповів на критику України та Польщі
- Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відреагував на критику з боку України та Польщі щодо санкцій проти Роберта "Мадяра" Бровді, заявивши, що Угорщина не несе відповідальності за війну в Україні.
- Сійярто закликав Київ не втягувати Угорщину в конфлікт і підкреслив, що загроза енергетичній безпеці Угорщини не пов'язана зі свободою України.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто різко відреагував на критику з боку Києва та Варшави щодо санкцій проти командира Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді. Він заявив, що його країна не несе відповідальності за війну в Україні.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Петера Сійярто в X.
Дивіться також Чергова спроба виставити чорне білим, – Зеленський про заборону Угорщини на в'їзд "Мадяру"
Як в Угорщині відреагували на критику України та Варшави?
У відповідь на заяву глави МЗС України Андрія Сибіги, який заявив, що для Сійярто "російський трубопровід важливіший за українських дітей, вбитих Росією", угорський міністр закликав Київ не втягувати його країну у війну.
Це не наша війна! Ми не несемо за неї відповідальності, ми її не розпочали, ми в ній не беремо участі. Припиніть провокувати нас, припиніть ставити під загрозу нашу енергетичну безпеку і припиніть намагатися втягнути нас у вашу війну,
– заявив Сійярто.
Подібним чином він відповів й міністру закордонних справ Польщі Радославу Сікорському, який запросив "Мадяра" до своєї країни, проігнорувавши угорські санкції.
"Загроза енергетичній безпеці Угорщини не має нічого спільного зі свободою України", – написав глава МЗС Угорщини.
Що відомо про заборону на в'їзд до Угорщини для "Мадяра"?
- Через удари по нафтопроводу "Дружба" Угорщина заборонила в'їзд на територію країни військовому командиру ЗСУ Роберту "Мадяру" Бровді, який є етнічним угорцем. Також йому заборонили в'їзд до Шенгенської зони.
- У відповідь на це "Мадяр" звинуватив угорських політиків у популізмі та співучасті в російській агресії. Він також заявив, що їх кінцівки "по лікоть в українській крові".
- Водночас МЗС України викликало посла Угорщини через заборону на в'їзд "Мадяру". Йому вручили ноту протесту.