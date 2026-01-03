От наркотерроризма до заговора против США: Мадуро и его жене выдвинули обвинения
- В США выдвинули обвинения против Николаса Мадуро и его жены в заговоре против США, наркотерроризме и владении вооружением.
- Генеральный прокурор США Бонди сообщила, что обвиняемые могут столкнуться с "суровыми наказаниями".
В США выдвинули обвинения против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес. Их обвиняют в заговоре против Соединенных Штатов, наркотерроризме и владении вооружением.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение генерального прокурора США Памелы Бонди.
В чем обвинили Мадуро и его жену?
Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес предъявили обвинения 3 января в Южном округе Нью-Йорка. Их обвиняют в заговоре для борьбы с наркотерроризмом и заговоре с целью импорта кокаина.
Кроме того, им приписывают владение пулеметами и другими истребительными устройствами, а также заговор против США.
Вскоре они столкнутся с полной яростью американского правосудия на американской земле, в судах США,
– написала Бонди.
Американская генпрокурор также поблагодарила президента Дональда Трампа и военных, которые провели "невероятную и чрезвычайно успешную миссию по задержанию вероятных международных наркоторговцев".
Как отмечает Clash Report, в соответствии с федеральным законом Южного округа Нью-Йорка, за такие преступления, как терроризм, задержанным может грозить смертная казнь.
Что предшествовало?
Утром 3 января в Венесуэле прозвучало по меньшей мере 7 взрывов. Под атакой Соединенных Штатов был столичный порт и якобы дом министра обороны страны. После ударов президент Мадуро объявил в государстве чрезвычайное положение.
Лидер США Трамп впоследствии сообщил о проведении "успешной операции" в Венесуэле. В результате нее американские военные задержали лидера Венесуэлы и его жену.
В то же время госсекретарь США Рубио заявил, что Вашингтон не планирует дальнейших действий в Венесуэле.