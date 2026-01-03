От наркотерроризма до заговора против США: Мадуро и его жене выдвинули обвинения

В США выдвинули обвинения против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес. Их обвиняют в заговоре против Соединенных Штатов, наркотерроризме и владении вооружением.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение генерального прокурора США Памелы Бонди.

Смотрите также США остановили действия в Венесуэле, Мадуро под стражей, – Рубио

В чем обвинили Мадуро и его жену?

Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес предъявили обвинения 3 января в Южном округе Нью-Йорка. Их обвиняют в заговоре для борьбы с наркотерроризмом и заговоре с целью импорта кокаина.

Кроме того, им приписывают владение пулеметами и другими истребительными устройствами, а также заговор против США.

Вскоре они столкнутся с полной яростью американского правосудия на американской земле, в судах США,

– написала Бонди.

Американская генпрокурор также поблагодарила президента Дональда Трампа и военных, которые провели "невероятную и чрезвычайно успешную миссию по задержанию вероятных международных наркоторговцев".

Как отмечает Clash Report, в соответствии с федеральным законом Южного округа Нью-Йорка, за такие преступления, как терроризм, задержанным может грозить смертная казнь.

Что предшествовало?