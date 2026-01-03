Мадуро предстанет перед правосудием за свои преступления, – заместитель Рубио
Во время операции США в Венесуэле Николаса Мадуро задержали и вывезли из страны. Заместитель госсекретаря США заявил, что тот предстанет перед правосудием за свои преступления.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя Государственного секретаря США Кристофера Ландау.
Что заместитель госсекретаря США говорит о задержании Мадуро?
Президент США Дональд Трамп 3 января отметил успех миссии по захвату Мадуро. "Много хорошего планирования, много замечательных войск и замечательных людей", – сказал Трамп. "На самом деле это была блестящая операция", – говорит он.
Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау прокомментировал событие.
Новый рассвет для Венесуэлы! Тиран ушел. Теперь он, наконец, предстанет перед судом за свои преступления,
– написал он.
В то же время вице-президент Венесуэлы Делси Родригес требует предоставить доказательства того, что Мадуро жив, и сообщить, где он находится.
Что известно об операции США в Венесуэле?
Напомним, что утром 3 января в Венесуэле прогремела серия взрывов, очевидцы показали кадры последствий. После взрывов в Каракасе появились столбы дыма, а южная часть города, вблизи крупной военной базы, осталась без электроэнергии. По сообщениям, прозвучало по меньшей мере 7 взрывов.
Президент США Дональд Трамп заявил о масштабной операции против Венесуэлы и ее лидера, президента Николаса Мадуро, который вместе с женой был задержан и вывезен из страны.
Он анонсировал пресс-конференцию в Мар-а-Лаго во Флориде, где обнародует детали операции. Ожидается, что она состоится в 11:00 по местному времени (18:00 по Киеву).