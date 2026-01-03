Мадуро предстанет перед правосудием за свои преступления, – заместитель Рубио

Во время операции США в Венесуэле Николаса Мадуро задержали и вывезли из страны. Заместитель госсекретаря США заявил, что тот предстанет перед правосудием за свои преступления.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя Государственного секретаря США Кристофера Ландау.

Что заместитель госсекретаря США говорит о задержании Мадуро?

Президент США Дональд Трамп 3 января отметил успех миссии по захвату Мадуро. "Много хорошего планирования, много замечательных войск и замечательных людей", – сказал Трамп. "На самом деле это была блестящая операция", – говорит он.

Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау прокомментировал событие.

Новый рассвет для Венесуэлы! Тиран ушел. Теперь он, наконец, предстанет перед судом за свои преступления,

– написал он.

В то же время вице-президент Венесуэлы Делси Родригес требует предоставить доказательства того, что Мадуро жив, и сообщить, где он находится.

Что известно об операции США в Венесуэле?