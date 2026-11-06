MAGA умерла, а Венс не станет президентом: канадская журналистка о последствиях поражения Трампа

Поражение республиканцев на промежуточных выборах в США может стать началом конца политического движения Дональда Трампа. Его ближайшие соратники уже пытаются дистанцироваться от президента, а потенциальные преемники – спасти свои политические перспективы. В то же время результаты голосования показали, что даже огромные деньги и влияние Илона Маска не гарантируют победы, а движение MAGA теряет поддержку американцев

Поражение республиканцев на промежуточных выборах в США может стать началом конца политического движения Дональда Трампа. Его ближайшие соратники уже пытаются дистанцироваться от президента, а потенциальные преемники – спасти свои политические перспективы. В то же время результаты голосования показали, что даже огромные деньги и влияние Илона Маска не гарантируют победы, а движение MAGA теряет поддержку американцев.

Канадская журналистка Алла Кадиш в эфире 24 Канала объяснила, почему у Джей Ди Венса и Марко Рубио может не быть политического будущего, действительно ли движение MAGA потерпело крах и как результаты выборов повлияют на поддержку Украины. Также журналистка оценила, смогут ли демократы усилить давление на администрацию Трампа, что могут быть приняты решения по помощи Украине до января и придется ли американскому президенту в конечном итоге отказаться от договоренностей с Путиным.

Дистанцирование от Трампа и президентские амбиции Венса

В то же время издание New York Times пишет о том, что Венс, по-видимому, уже накануне предвыборной гонки на будущие президентские выборы, которые состоятся более чем через два года, дистанцируется от Дональда Трампа. А может, чтобы как раз эти позиции как-то разбалансировать. Алла, что вы видите и за этим заявлением, за этим дистанцированием, и за главными причинами того, что привело республиканцев на дно?

Послушайте, Джей Ди Венс сейчас занимается именно заменой понятий, потому что ему очень важно отмежеваться от Трампа именно по поводу войны. Он же, и все об этом знают, был против войны, и он предупреждал Трампа, и он ухватился за это как за соломинку, потому что в двадцать восьмом году он собирается баллотироваться.

Но на самом деле он просто еще не понял, что его карта сыграна, он никогда не станет президентом. В 2028 году президентом станет демократ. И это не только из-за войны, это из-за других вещей, от которых он сейчас не сможет дистанцироваться, потому что он все это время был в администрации Трампа.

Важно! Джей Ди Венс формирует альянс "новых правых" среди республиканцев, недовольных внешней политикой Дональда Трампа и его курсом в отношении Израиля. Участники движения требуют прекращения участия США в зарубежных конфликтах, сдерживания инфляции и усиления пограничного контроля. Такие шаги вице-президента считают попыткой дистанцироваться от просчетов администрации ради запуска собственной кампании на выборах 2028 года.

Это, в частности, безумная коррупция. Как он собирается от этого отмежеваться? Ну ладно, он, допустим, лично деньги в карман не сунул, но ведь он ничего не сказал. Он никак против этого не выступал, когда дети Трампа все распихали себе по карманам.

Вот я вчера смотрела победные речи всех победивших демократических кандидатов. Что они обещают населению? Почему их избрали? На первом месте – коррупция Трампа. Мы же с вами это обсуждали: был опрос, который показал, что коррупция в Белом доме – как красная тряпка для быка. Люди были ужасно возмущены. Это не только война с Ираном.

Канадская журналистка о ситуации в США: видео

А Джей Ди Венс пытается подменить понятия, потому что если он свалит все на Израиль и на войну с Ираном, мол, это Биби уговорил бедного несчастного Трампа на войну с Ираном, и из-за этого все так развалилось, то это не только из-за этого. Был опрос, который показал, что людей волнуют цены на бензин и продукты, потому что им в первую очередь нужно выживать. Но коррупция была важнее. Здравоохранение также было очень важным.

Что Трамп сделал за все это время в сфере здравоохранения? А Джей Ди Венс, что он сделал в сфере здравоохранения? Ноль, ничего. Поэтому он переводит стрелки и говорит, что это из-за войны, чтобы люди приняли его версию, что все это из-за войны с Ираном, а он был против, и он может баллотироваться. Пусть попробует. Он провалится с треском.

Американцы из Associated Press показали, что коррупция и отсутствие денег у них привели к тому, что более семидесяти процентов к моменту голосования были злы, разъярены и недовольны своей жизнью и Трампом. И да, отмыться уже не получится. Вы правы, сбитый политический пилот так и не взлетел практически.

Марко Рубио, Серхио Гор и попытки переписать политическое будущее

Может ли Марко Рубио, которому уже ищут замену на посту госсекретаря США, дистанцироваться от Трампа и сохранить собственное политическое будущее? Или его тоже ждет политическая расправа?

Ну, Рубио уже сказал, что не будет баллотироваться в двадцать восьмом году. Он понимает, что так быстро отстраниться от Трампа ему не удастся. Он надеется, что, возможно, будет баллотироваться в тридцать втором году, когда все забудут.

Вот тогда он еще будет достаточно молод. Все забудут о его участии в "трампизме" и о его полной продаже интересов Соединенных Штатов в целом. Я уже не говорю об Украине и о Европе.

И он надеется, что после этого, допустим, демократ придет к власти в двадцать восьмом году, а в тридцать втором Рубио будет баллотироваться, когда все забудут о его выходках и будут помнить только хорошее.

Но я думаю, что у него тоже не получится. Этот трюк тоже не пройдет. И у него шансы в тридцать втором году лучше, чем у Джей Ди Венса в двадцать восьмом, конечно. Но шансы все равно плохие, потому что народ ему это напомнит.

Вот посмотрите, с какой массовостью население голосовало против всего, что пытался им навязать трампизм. Не только сам Трамп, но и все это движение MAGA, весь этот трампизм. Народ отверг абсолютно все. Понимаете, они отвергли то, что делали Трамп и Додж – увольняли с работы людей с другим цветом кожи и женщин.

А сейчас все эти цветные и женщины, которых они уволили с работы, победили в половине округов. Поэтому народ отверг абсолютно всю эту экосистему трампизма и MAGA. И если ты был привязан к ней, ты никогда не станешь президентом.

Поэтому если Рубио надеется, что о нем забудут к тридцать второму году, он ошибается. И потом не забудут. Я тоже так думаю. Тем более, это Соединенные Штаты Америки, а не Россия. Никто из них не должен забывать.

MAGA умерла: результат выборов и крах трампистской экосистемы

The Guardian тоже писала накануне, что именно "трампизму" объявили "красный флаг" и фактически "трампизму" пришел конец. Действительно ли? Но остается еще MAGA-крыло, и MAGA-избиратели тоже были. Или уже и они тоже списаны со счетов?

Значит, с MAGA – все, она умерла. Забудьте о MAGA, ее не существует. Они там еще размышляют, вся эта MAGA сейчас немного поразмышляет, пока Трамп все-таки еще президент. Так, они еще немного, им кажется, что они этой ускользнувшей властью еще немного воспользуются, но на самом деле она уже даже не в коме, MAGA умерла. Все в гробу лежит, понимаете? Осталось только камешки бросить и цветочки, и надгробие поставить. MAGA умерла.

Откуда я знаю, что MAGA умерла? Вот я слушала, когда за день до выборов вышли новые опросы, которые показывали отрыв. Когда я, например, в своей программе говорила людям, я говорила, что победит 51 сенатор.

То есть я верила, что Сенат возьмут демократы, но с очень небольшим перевесом. Но после того, как я выпустила эту программу, появились опросы, которые показывали гораздо больший отрыв – пятьдесят два места, пятьдесят три места, а в итоге получилось еще больше.

Так вот, аналитики, которые говорили о пятидесяти двух, пятидесяти трех местах, сказали, что опрошенные сторонники MAGA лгали о том, что в 2024 году голосовали за Трампа. То есть даже до того, как состоялись выборы, они уже понимали, что это плохо.

Они уже лгали, что в 2024 году голосовали за Трампа. Они говорили, что на выборы не пошли. А эти опросчики говорят: "А мы же видим, мы же видим, что он зарегистрирован как республиканец, и он голосовал. Мы не знаем, как".

Но в двадцать четвертом году зарегистрированный MAGA-республиканец, конечно же, голосовал за Трампа. Но он говорит опросчикам, что этого не делал. Удивительно. Сразу же просто крысы побежали с MAGA-корабля. Конечно, конечно. И это было до того, как мы увидели результаты, так?

То есть они явно либо вовсе не пошли на выборы, либо лгали о 2026 году, вот и о сегодняшнем дне тоже, что они голосуют, например, за республиканцев. Ну, возможно, они не голосовали за демократов, но, видимо, тоже врали, да? Что они пойдут, а на самом деле не пошли. То есть поэтому еще такой сумасшедший результат получился, потому что часть этих MAGA на выборы не пошла.

Поэтому такой еще сумасшедший отрыв, да? Потому что у демократов энтузиазм зашкаливал, а MAGA уже понимала, что что-то не так, они на выборы не пошли. Поэтому все, MAGA умерла, забудьте.

Вы знаете, вот Америка – это страна, которая движется, в принципе, к прогрессу семимильными шагами. Но когда знаете, как отрыжка у человека, который очень быстро ест, вот Трамп и MAGA – это отрыжка Соединенных Штатов. Она закончилась. Все. У них теперь будут какие-то другие проблемы. Но MAGA закончилась.

MAGA – это движение за то, чтобы удержать белую расу, белую элиту у власти. И это союз таких глупых, необразованных и неосведомленных с коррумпированными. Вот теперь глупых и неосведомленных всех отодвинули за забор, где они и были раньше.

Забудьте о них. MAGA умерла. То есть не только симптомы, но и сама болезнь излечилась. Эта отрыжка Соединенных Штатов закончилась. Надеемся, теперь с пищеварением все будет в порядке.

Илон Маск, деньги и провал политических инвестиций

Илон Маск потратил почти полмиллиарда долларов на поддержку 43 республиканских кандидатов, но большинство из них проиграли промежуточные выборы. Лишь трое получили места в Палате представителей, еще семеро отставали от демократов. Насколько показательно это поражение Маска и свидетельствует ли оно о том, что даже огромные деньги не гарантируют политического влияния в США?

Ну, я думаю, что Маску вообще грозит расследование, и не исключено, что ему придется даже уехать из страны. Во-первых, это очень смешно, что он потратил самые большие деньги на то, чтобы Техас остался в руках Эббота, и проиграл там абсолютно все.

Губернатором стала демократка. Теларико место в сенате выиграл демократ. Но там еще и на всех мелких, на всех второстепенных должностях тоже. А в Сенате штата, в Палате представителей штата – там повсюду победили демократы в огромном количестве.

То есть он не просто проиграл, а потерпел сокрушительное поражение, потратив все свои деньги, ведь Теларико выиграл не чуть-чуть, да, он выиграл с перевесом в десять процентных пунктов. Десять! То есть за него проголосовали на миллионы больше.

То есть это такой провал Маска. А он себе там построил… чего он только не строит себе в Техасе. Это же его… Он же сбежал из Калифорнии, потому что в Техасе ему будет хорошо. Теперь ему придется и из Техаса тоже бежать, потому что там вокруг одни демократы.

Люди больше не ведутся на Twitter, Facebook, ботов, троллей. Люди научились различать. Вот в шестнадцатом году люди не понимали. Они велись на всю эту пропаганду, ботов, троллей. Они не понимали, как это работает.

Но сейчас все прекрасно понимают. Ни Путин со своей фабрикой троллей не может помочь, ни Маск со своими деньгами. Люди поняли, что к чему. Они научились отделять зерна от плевел. Они просто огромным количеством вот-вот – и деньги в политике, да, все отвергли, все отвергли абсолютно.

Не только цены на бензин: почему американцы отвергли курс Трампа

Свидетельствуют ли результаты выборов о том, что американцы все чаще голосуют не за экономические выгоды, а за ценности? В частности, даже избиратели, десятилетиями поддерживавшие республиканцев, на этот раз проголосовали за демократов, потому что не согласны с курсом Трампа. Насколько это показательно для изменения настроений в США?

В Канзасе победил Гамильтон. Это пастор, у него мегацерковь, он пастор. То есть он придерживается христианских ценностей. Люди говорили, что Трамп нарушил все наши христианские ценности. Они связаны с тем, чтобы любить своего ближнего.

А что мы делаем? Мы начинаем преследовать людей, у которых другой цвет кожи. Он пастор. Это все евангелисты, которые продали все свои ценности за золотого тельца. Он все это назвал, и он победил в Канзасе с большим отрывом.

Вот я тоже так думала, у меня там еще было указано один и один процент. Очень близко, думаю, ошибка. А он победил с пятью, а не с одним процентом.

Так, конечно, Алла, вы это очень хорошо отметили. Отрывы, большие отрывы во всем просто-напросто.

Так. И это то, что дает демократам сейчас вот такой – даже не количество людей, которые будут в Сенате и в нижней палате представителей сейчас, а именно вот этот огромный отрыв. Потому что это означает, что большинство американского населения, еще раз говорю, отвергло все, что предлагал им Трамп.

Это не только цены на бензин, это не только война с Ираном, это и предательство союзников, и предательство Украины, и дикая коррупция, предательство и коррупция. И вот эта война с Канадой, тарифы – люди тоже говорят: "Мы на это не подписывались. Зачем нам с канадцами быть в таких плохих отношениях?" Я это постоянно слышу.

Я ездила туда, когда девушки стояли в очереди, я была в другой стране, да, и американские девушки стояли в очереди позади меня. Они, когда увидели мой канадский паспорт, извинялись передо мной, представляете?

Ирина Узлова: Ну так, тогда потому что вот здесь в этом прав Чейни Венз, эти социологи. А зачем это людям? Люди не поняли, почему им такая жизнь, когда можно жить нормально, а не воевать. Это опять-таки чем пахнет? Российской Федерацией, к ней и перейдем.

Позиция Москвы после победы демократов в США

Каковы последствия поражения Трампа на выборах для его договоренностей с Путиным? Российские танкеры, связанные с дизельным соглашением, изменили маршруты, ЕС отверг идею возобновления закупок российского газа, а демократы готовят новые пакеты помощи Украине. Означает ли это, что расчеты Кремля на Трампа не оправдались и поддержка Украины останется двухпартийной в США?

Да, абсолютно. Я слышала, что говорил Крис Кунс. Это демократ из штата Делавэр. Он сказал, что мы будем действовать семимильными шагами. Никто не будет ждать января, все будут двигаться в направлении помощи Украине, потому что это необходимо, это наша национальная безопасность, это европейская национальная безопасность.

И вот, например, я рассказывала о законопроекте Брайана Фицпатрика. Он потерял свое место на этой волне. Республиканец Брайан Фицпатрик, но у него до января есть вот эти республиканцы, у которых, в принципе, есть будущее, да? Потому что они не подлизывались к Трампу, пытались помочь Украине. Это те республиканцы, у которых есть будущее.

Так, им, наверное, придется пропустить один срок, потому что он потерял свое место, Фитцпатрик, но у него еще есть политическое будущее. Поэтому они сейчас объединятся, и до января еще будут приняты какие-то меры, чтобы помочь Украине.

Почему Украине ожидать от США до января, когда демократы получат большее влияние в Конгрессе? Воспользуется ли Трамп этими двумя месяцами, чтобы и дальше помогать Путину, или демократы уже сейчас начнут расследования и будут вызывать представителей администрации для отчетов?

Нет, вызывать на отчеты они пока не могут, потому что это должны делать председатели комитетов. Они еще не вступили в должность, они вступят в январе, а пока ничего не изменилось. Во главе сенатских комитетов стоят республиканцы, которые могут, конечно, испугавшись, начать срочно вызывать всех. Но я так не думаю. Я думаю, что с расследованиями подождут до января.

А вот помощь Украине, которую уже пытались оказать, так уже пытались. Есть этот законопроект Фитцпатрика, есть законопроект Микса. Они, конечно, до января ждать не будут. А что касается самого Трампа, то он сейчас этого не сделает. Он обещал, он говорил, что будет "мистером Вето", но он не посмеет пойти так наперекор общественности. Он не решится сейчас это сделать. Он не заблокирует ни одной помощи Украине.

И по поводу Путина я вам также говорила, что Трамп сдаст Путина последним. Он его любит больше всего. Но когда речь пойдет о его выживании, он его тоже предаст. И если дело дойдет до чего-то судебного, он Путина так же предаст. Даже не сомневайтесь в этом.

Новая расстановка сил в Конгрессе

Кстати, мы с вами говорили, что очень важно, что эти председатели комитетов должны быть от демократов, да? То есть теперь так и будет, учитывая их большинство в обеих палатах.

Ну конечно. Поэтому сейчас они еще не могут, потому что вот эти subpoena power, так, то, что они высылают, это обязанность давать показания, да? Это же должен, ну, это председатель сенатского комитета или в Конгрессе должен это выслать. Но пока что это республиканцы.

Кстати, Майк Джонсон уже сказал, что не будет баллотироваться. Ну, в своей фракции он больше не будет, он все, он уходит. Вполне возможно, что он станет главой администрации президента Трампа на два года.

А Джефрис, наверное, станет спикером?

Ну, там они сейчас разберутся. Нет, спикером будет Джефрис, но он демократ. Понятно, что в январе спикером будет Джефрис. Но minority, меньшинство. У них тоже должен быть лидер меньшинства, верно? А Майк Джонсон уже совсем не хочет. Майк Джонсон уже сказал, что он не будет лидером меньшинства, ему это неинтересно.

Он, скорее всего, кандидат. А Сьюзан Уайлз – кандидат на вылет. И не исключено, что Майк Джонсон станет новым главой администрации Трампа. Там много кандидатов на вылет.

Так, и Эббот Хедсон первый, мы говорили, да. Майк Джонсон уже столько просто не помолится. Он вот когда затягивали на полгода выделение помощи еще при Байдене, понял, что надо не блокировать, а внести этот законопроект. Ходил, молился. А тут уже проблем будет столько, что, ну так, не помолишься, не помолишься.