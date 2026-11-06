MAGA померла, а Венс не стане президентом: канадська журналістка про наслідки поразки Трампа

Поразка республіканців на проміжних виборах у США може стати початком кінця політичного руху Дональда Трампа. Його найближчі соратники вже намагаються дистанціюватися від президента, а потенційні наступники – рятувати власні політичні перспективи. Водночас результати голосування показали, що навіть величезні гроші та вплив Ілона Маска не гарантують перемоги, а рух MAGA втрачає підтримку американців.

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Канадська журналістка Алла Кадиш в ефірі 24 Каналу пояснила, чому Джей Ді Венс і Марко Рубіо можуть не мати політичного майбутнього, чи справді рух MAGA зазнав краху та як результати виборів вплинуть на підтримку України. Також журналістка оцінила, чи зможуть демократи посилити тиск на адміністрацію Трампа, які рішення щодо допомоги Україні можуть ухвалити до січня та чи доведеться американському президенту зрештою відмовитися від домовленостей із Путіним.

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Дистанціювання від Трампа та президентські амбіції Венса

Водночас видання New York Times пише про те, що Венс, мабуть, уже напередодні виборчих перегонів на президентські майбутні вибори через понад два роки віддаляється від Дональда Трампа. А може, щоб якраз таки позиції якось розбалансувати. Алла, що ви бачите і за цією заявою, за цим дистанціюванням, і за головними причинами того, що спричинило республіканців на дно?

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Дивіться, Джей Ді Венс зараз займається конкретно заміною понять, тому що йому дуже важливо відмежуватися від Трампа саме з приводу війни. Він же, і всі знають про це, був проти війни, і він Трампа попереджав, і він ухопився за це як за соломинку, бо у двадцять восьмому році він збирається балотуватися.

Але насправді він ще не зрозумів просто, що його карта бита, він ніколи не стане президентом. У двадцять восьмому році президентом стане демократ. І це не лише через війну, це через інші речі, від яких він зараз дистанціюватися не зможе, бо він увесь цей час був у адміністрації Трампа.

Важливо! Джей Ді Венс формує альянс "нових правих" серед республіканців, які незадоволені зовнішньою політикою Дональда Трампа та його курсом щодо Ізраїлю. Учасники руху вимагають припинення участі США у закордонних конфліктах, стримування інфляції та посилення контролю кордонів. Такі кроки віцепрезидента вважають спробою дистанціюватися від прорахунків адміністрації задля старту власної кампанії на виборах 2028 року.

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Це, зокрема, шалена корупція. Як він збирається від цього відмежуватися? Ну добре, він, припустимо, особисто грошей у кишені не пхав, але ж він нічого не сказав. Він ніяк проти цього не виступав, коли діти Трампа все розпихали собі по кишенях.

Ось я вчора дивилася переможні промови всіх демократичних кандидатів, що перемогли. Що вони обіцяють населенню? Чому їх обрали? На першому місці корупція Трампу. Ми ж з вами це обговорювали, що було опитування, яке показало, що корупція в Білому домі – як червона ганчірка на бика. Люди страшенно були обурені. Це не лише війна з Іраном.

Канадська журналістка про ситуацію у США: відео

А Джей Ді Венс намагається підмінити поняття, бо якщо він звалить все на Ізраїль та на війну з Іраном, мовляв, це Бібі умовив бідного нещасного Трампа на війну з Іраном, і через це так все розвалилося, то це не лише через це. Було опитування, яке показало, що людей хвилює ціна на бензин і ціна на продукти, бо їм насамперед треба виживати. Але корупція була важливішою. Охорона здоров'я була також дуже важливою.

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Що Трамп зробив за весь цей час щодо охорони здоров'я? А Джей Ді Венс, що зробив з приводу охорони здоров'я? Нуль, нічого. Тому він переводить стрілки і каже, що це через війну, щоб люди прийняли цей його наратив, що це все через війну з Іраном, а він був проти, і він може балотуватися. Нехай спробує. Він пролетить зі свистом.

Американці Associated Press демонстрували, що корупція, відсутність грошей у них призвела до того, що понад сімдесят відсотків до моменту голосування були злі і розлючені, і незадоволені своїм життям і Трампом. І так, відмитися вже не вийде. Ви маєте рацію, збитий політичний льотчик так і не злетів практично.

Марко Рубіо, Серджіо Гор та спроби переписати політичне майбутнє

Чи може Марко Рубіо, якому вже шукають заміну на посаді держсекретаря США, дистанціюватися від Трампа й зберегти власне політичне майбутнє? Чи його також чекає політична розправа?

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Ну, Рубіо вже сказав, що він не балотуватиметься у двадцять восьмому році. Він розуміє, що від Трампа так швидко відмежуватися йому не вдасться. Він сподівається, що, можливо, балотуватиметься у тридцять другому році, коли всі забудуть.

Ось тоді він ще досить молодий. Усі забудуть про його участь у трампізмі та про його повний продаж взагалі інтересів Сполучених Штатів. Я вже не говорю про Україну та про Європу.

І він сподівається, що після цього, от, припустімо, демократ прийде до влади у двадцять восьмому році, а в тридцять другому Рубіо балотуватиметься, коли всі забудуть про його витівки, пам'ятатимуть лише добре.

Але я думаю, що в нього теж не вийде. Цей номер також не пройде. А у нього краще шанси у тридцять другому році, ніж у Джей Ді Венса у двадцять восьмому, звичайно. Але теж шанси погані, бо народ йому це пригадає.

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Ось дивіться, ця масовість, з якою населення голосувало проти всього, що намагався нав'язати їм Трампізм. Не лише сам Трамп, а й весь цей рух МАГА, весь цей Трампізм. Народ відкинув абсолютно все. Розумієте, вони відкинули те, що виганяв Трамп та Додж, виганяв із роботи людей кольорових та жінок.

А зараз ці всі кольорові та жінки, яких вони вигнали з роботи, вони перемогли у половині округів. Тому народ відкинув абсолютно всю цю екосистему Трампізму та МАГА відкинули. І якщо ти до неї був прив'язаний, ти ніколи не станеш президентом.

Тому якщо Рубіо сподівається, що про нього забудуть до тридцять другого року, він помиляється. І потім не забудуть. Я теж так гадаю. Тим більше, це Сполучені Штати Америки, а не Росія. Ніхто з них не повинен забувати.

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MAGA померла: результат виборів і крах трампістської екосистеми

The Guardian теж писала напередодні, що саме Трампізму оголосили red flag і фактично Трампізму кінець. Чи справді? Але залишається ще MAGA-крило і MAGA-виборець теж був. Чи вже й вони теж списані?

Значить, MAGA – все, вона померла. Забудьте про MAGA, її не існує. Вони там рефлексують ще, вся ця MAGA зараз трішечки порефлексує, поки Трамп таки ще президент. Так, вони ще трішечки, їм здається, що вони цю вислизну владу ще трохи скористаються, але насправді вона вже навіть не в комі, MAGA померла. Все в труні лежить, розумієте? Залишилося тільки камінці кинути і квіточки, і надгробок поставити. MAGA померла.

Звідки я знаю, що MAGA померла? Ось я слухала, коли полстери прямо в день перед виборами вийшли нові підлоги, які показували відрив. Коли я, наприклад, у своїй програмі людям говорила, я казала, що 51 сенатор переможе.

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Тобто, я вірила, що Сенат візьмуть демократи, але дуже скромно. Але після того, як я зробила цю програму, вийшли підлоги, які показували набагато більший відрив – п'ятдесят два місця, п'ятдесят три місця, а в результаті вийшло ще більше.

Так от, полстери, які говорили про п'ятдесят два, п'ятдесят три місця, вони сказали, що люди з MAGA, яких опитували, брехали про те, що у двадцять четвертому році голосували за Трампа. Тобто, навіть до того, як відбулися вибори, вони вже розуміли, що це погано.

Вони вже брехали, що у двадцять четвертому році голосували за Трампа. Вони казали, що на вибори не пішли. А ці полстери кажуть: "А ми ж дивимося, ми ж дивимося, що він зареєстрований як республіканець, і він голосував. Ми не знаємо, як".

Але у двадцять четвертому році зареєстрований MAGA-республіканець, звісно, ​​голосував за Трампа. Але він каже полстерам, що цього не робив. Дивовижно. Відразу вже просто щури побігли з MAGA-корабля. Звісно, ​​звичайно. І це було до того, як ми побачили результати, так?

Тобто вони явно зовсім або не пішли на вибори і брехали про двадцять шостий рік, ось про сьогодні теж, що вони голосують, наприклад, за республіканців. Ну, можливо, вони не голосували за демократів, але, мабуть, теж брехали, га? Що вони підуть і не пішли насправді. Тобто тому ще такий результат вийшов шалений, бо частина цієї MAGA на вибори не пішла.

Тому такий ще шалений відрив, так? Тому що демократи були – ентузіазм зашкалював, а MAGA вже розуміла, що щось не те, вони на вибори не пішли. Тому все, MAGA померла, забудьте.

Ви знаєте, ось Америка це країна, яка рухається, в принципі, до прогресу семимильними кроками. Але коли знаєте, як відрижка у людини, яка дуже швидко їсть, ось Трамп і MAGA – це відрижка Сполучених Штатів. Вона скінчилася. Усі. У них будуть якісь інші проблеми тепер. Але MAGA закінчилася.

MAGA це рух за те, щоб утримати білу расу, білу еліту при владі. І це союз такий дурних і неосвічених, і неінформованих із корумпованими. Ось тепер дурних та неінформованих усі відсунули за паркан, де вони були раніше.

Забудьте про них. MAGA померла. Тобто не лише симптоми, а й сама хвороба вилікувалась. Ця відрижка Сполучених Штатів закінчилася. Сподіваємось, тепер із травленням буде все окей.

Ілон Маск, гроші та провал політичних інвестицій

Ілон Маск витратив майже пів мільярда доларів на підтримку 43 республіканських кандидатів, але більшість із них програли проміжні вибори. Лише троє здобули місця в Палаті представників, ще семеро відставали від демократів. Наскільки показовою є ця поразка Маска і чи свідчить вона про те, що навіть величезні гроші не гарантують політичного впливу у США?

Ну, я думаю, що Маскі взагалі загрожує слідство, і не виключено, що йому доведеться навіть виїхати з країни. По-перше, це дуже смішно, що він найбільші гроші витратив на те, щоб Техас залишився в руках Еббота, і програв там абсолютно все.

Губернатором стала демократ. У Техаріко сенатське місце виграв демократ. Але там ще у всіх дрібних, на всіх дрібних посадах також. А у Сенаті штату, у Палаті представників штату – там скрізь перемогли демократи у величезній кількості.

Тобто він не просто продув, а він продув розгромно з усіма своїми грошима, бо Теларіко виграв не трішки, так, він виграв на десять процентних пунктів. Десять! Тобто мільйони більше за нього голосували.

Тобто, це такий проліт Маска. І він собі там збудував, чого він там тільки не будує собі в Техасі. Це ж його... Він же втік із Каліфорнії, бо в Техасі йому буде добре. Тепер йому доведеться з Техасу теж тікати, бо там довкола демократи.

Люди більше не купилися на Twitter, Facebook, ботів, тролів. Люди навчилися розрізняти. Ось у шістнадцятому році люди не розуміли. Вони купилися на всю цю пропаганду, ботів, тролів. Вони не розуміли, як це працює.

Але зараз усі чудово розуміють. Ні Путін зі своєю фабрикою тролів не може допомогти, ні Маск зі своїми грошима. Люди зрозуміли, що до чого. Вони навчилися відокремлювати зерна від полови. Вони просто величезною кількістю ось ось – і гроші в політиці, так, все відкинули, всі відкинули абсолютно.

Не лише ціни на бензин: чому американці відкинули курс Трампа

Чи свідчать результати виборів про те, що американці дедалі більше голосують не за економічні вигоди, а за цінності? Зокрема, навіть виборці, які десятиліттями підтримували республіканців, цього разу обрали демократів, бо не погоджуються з курсом Трампа. Наскільки це показово для зміни настроїв у США?

У Канзасі переміг Хамільтон. Це пастор взагалі, у нього mega church, він пастор. Тобто він є християнськими цінностями. Люди казали, що Трамп порушив усі наші християнські цінності. Вони пов'язані з тим, щоби любити свого сусіда.

А ми що робимо? Ми починаємо цькувати людей, які там з іншим кольором шкіри. Він пастор. Це все євангелісти, які продали всі свої цінності за золотого тільця. Він все це назвав, і він виграв у Канзасі з великим відривом.

Ось я теж у нього думала, у мене там ще було виписано один та один відсоток. Дуже близько, гадаю, помилка. А він переміг із п'ятьма, а не з одним відсотком.

Так, ще ж, Алла, це більш ніж ви відзначили добре. Відриви, великі відриви у всьому просто-таки.

Так. І це те, що дає демократам зараз ось таку, навіть не кількість людей, які будуть у Сенаті та в нижній палаті представників зараз, а саме ось цей величезний відрив. Тому що це означає, що більшість американського населення, ще раз говорю, відкинула все, що пропонував їм Трамп.

Це не лише ціна на бензин, це не лише війна з Іраном, це і зрада союзників, і зрада України, і дика корупція, зрада та корупція. І ось ця війна з Канадою, тарифи – це теж люди кажуть: Ми на це не підписувалися. Навіщо ми будемо з канадцями в таких поганих стосунках? Я це постійно чую.

Я їздила там, коли дівчатка стояли в черзі молоді, я була в іншій країні, так, і дівчатка американки стояли в черзі позаду мене. Вони, коли побачили мій канадський паспорт, вибачалися переді мною, уявляєте?

Ірина Узлова: Ну так, тоді тому що ось тут у тому має рацію Чейні Венз, ці соціологи. А навіщо це людям? Люди не зрозуміли, навіщо їм таке життя, коли можна нормально жити, а чи не воювати. Це знову-таки пахне чим? Російською Федерацією, до неї і перейдемо.

Позиція Москви після перемоги демократів у США

Які наслідки поразки Трампа на виборах для його домовленостей із Путіним? Російські танкери, пов'язані з дизельною угодою, змінили маршрути, ЄС відкинув ідею відновлення закупівель російського газу, а демократи готують нові пакети допомоги Україні. Чи означає це, що розрахунки Кремля на Трампа не справдилися і підтримка України залишатиметься двопартійною у США?

Так, абсолютно. Я чула, що говорив Кріс Кунс. Це демократ із штату Делавер. Він сказав, що ми будемо просто семимильними кроками. Ніхто не чекатиме січня, рухатиметься у напрямку допомоги Україні, бо це необхідно, це наша національна безпека, це європейська національна безпека.

І ось, наприклад, я розповідала про законопроект Брайана Фіцпатріка. Він втратив своє місце на цій хвилі. Республіканець Браян Фіцпатрік, але в нього є до січня місяця ось ці ті республіканці, які мають, в принципі, майбутнє, так? Тому що вони не підлизували Трампу, намагалися допомогти Україні. Це ті республіканці, які мають майбутнє.

Так, їм доведеться, напевно, пропустити одну каденцію, бо він втратив своє місце, Фіцпатрік, але має ще майбутнє політичне. Тому вони зараз об'єднаються, і до січня місяця ще будуть якісь вжиті заходи, аби допомогти Україні.

Чого Україні очікувати від США до січня, коли демократи отримають більше впливу в Конгресі? Чи використає Трамп ці два місяці, щоб і далі допомагати Путіну, чи демократи вже зараз почнуть розслідування та викликатимуть представників адміністрації на звіти?

Ні, звіти вони викликати поки що не можуть, бо комітетники, ну ті голови комітетів мають усе це зробити. Вони ще не заступили, вони заступлять у січні, а поки що нічого не змінилося. На чолі сенатських комітетів сидять республіканці, які можуть, звичайно, злякавшись, почати терміново викликати всіх. Але я не гадаю. Я думаю, що розслідування зачекають до січня.

Але допомогу Україні, яку вже намагалися провести, так уже намагалися. Є цей законопроект Фіцпатрика, є законопроект Мікса. Вони, звичайно, до січня не чекатимуть. А щодо самого Трампа він не буде зараз. Він обіцяв, він казав, що він буде містер Вето, але він не посміє піти так наперекір публіці. Він не наважиться зараз це зробити. Він не заблокує жодної допомоги Україні.

І з приводу Путіна я вам також казала, що Трамп Путіна здасть останнім. Він його любить найбільше. Але коли йтиметься про його виживання, він його теж здасть. І якщо йтиметься про те, що почнуться якісь судові розбірки, він Путіна так само здасть. Навіть не сумнівайтеся у цьому.

Нова розстановка сил у Конгресі

До речі, ми з вами говорили, що дуже важливо, щоб ці голови комітетів були від демократів, так? Тобто тепер так і буде, враховуючи їхню більшість в обох палатах.

Ну звісно. Тому зараз вони ще не можуть, тому що ось ці subpoena power, так, те, що вони надсилають, це обов'язок давати свідчення, так? Це ж має, ну, це голова сенатського комітету або в Конгресі повинен це послати. Але поки що це республіканці.

До речі, Майк Джонсон уже сказав, що він не балотуватиметься. Ну, всередині свого корпусу він не буде більше, він усе, він іде. Цілком можливо, що він стане головою адміністрації на два роки у президента Трампа.

А Джефріс, буде спікером, мабуть?

Ну, там вони зараз розберуться. Ні, спікером буде Джефріс, але він демократ. Зрозуміло, що у січні спікером буде Джефріс. Але minority, меншість. У них теж має бути глава меншості, правильно? І Майк Джонсон не хоче бути вже зовсім. Майк Джонсон уже сказав, що він не буде головою меншості, це йому нецікаво.

Він, найімовірніше, кандидат. А Сюзан Вайлз – кандидат на виліт. І не виключено, що Майк Джонсон стане новим головою адміністрації Трампа. Там багато хто кандидатів на виліт.

Так, і Еббот Хедсон перший, ми говорили, так. Майк Джонсон вже стільки не намолиться просто. Він ось коли затягували на півроку нам виділення допомоги ще за Байдена, зрозумів, що треба не блокувати, внести цей законопроект. Ходив, молився. А тут уже проблем буде стільки, що, ну так, не намолиш, не намолиш.