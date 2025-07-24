Макрон и Мерц хотят провести "активные переговоры" с Зеленским о борьбе с коррупцией

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц хотят поговорить с украинским президентом Владимиром Зеленским относительно скандального закона № 12414.

Такое заявление по этому поводу сделал представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BILD.

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Почему лидеры хотят провести разговор?

Оба европейских лидера хотят обсудить с Владимиром Зеленским его "спорные решения" о подчинении генеральному прокурору независимых антикоррупционных органов, речь идет о НАБУ и САП.

Президент Макрон и федеральный канцлер были единодушны в том, что они будут активно вести переговоры с украинским президентом по вопросу борьбы с коррупцией,

– рассказал Корнелиус.

По его словам, по мнению Мерца и Макрона, в Украине сейчас принимают важные решения, которые определяют путь страны в направлении ЕС. Также политики "долго обсуждали" военную ситуацию в Украине и дальнейшую поддержку.

Отметим, что по данным Офиса президента, Владимир Зеленский уже провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в четверг, 24 июля.Среди прочего Зеленский проинформировал британского премьера о "подготовке законопроекта, который усилит систему органов правопорядка и гарантирует независимость и действенность антикоррупционной инфраструктуры". Кир Стармер, со своей стороны, предложил привлечь к работе экспертов, которые могут быть полезными для долгосрочного сотрудничества.

К слову, ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко и вице-премьер Тарас Качка встретились с послами стран G7. Разговор касался украинской антикоррупционной политики, а также работы НАБУ и САП.