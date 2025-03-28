Макрон надеется, что Си Цзиньпин сыграет "очень активную роль" в продвижении мира в Украине
- Президент Франции Эммануэль Макрон надеется, что президент Китая Си Цзиньпин сыграет активную роль в продвижении мира в Украине, учитывая качественный диалог Китая с Россией.
- Он считает, что Китай имеет полное право это сделать как постоянный член Совета Безопасности.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о своих надеждах на то, что президент Китая поможет в продвижении мира между Россией и Украиной. Он объяснил это тем, что Пекин имеет качественный диалог с Кремлем.
Такое заявление президент Франции сделал на пресс-конференции 27 марта. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на BFMTV.
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На что надеется Макрон от Си Цзиньпина
На пресс-конференции Эммануэль Макрон высказал свои надежды на то, что Китай сыграет активную роль в продвижении мира в Украине.
Учитывая качество его диалога с Россией и мирную инициативу, которую он несколько месяцев назад выдвинул вместе с Бразилией, я надеюсь, что президент Си сможет сыграть активную роль в помощи нам построить прочный и длительный мир,
– заявил президент Франции.
Он добавил, что, по его мнению, Китай имеет полное право сделать это как постоянный член Совета Безопасности и учитывая прошлые инициативы.
Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль-Барро во время своего визита в Пекин заявлял, что Китай сможет "убедить" Россию сесть за стол переговоров, чтобы положить конец войне в Украине. По его мнению, Париж и Пекин должны координировать усилия для содействия справедливому и длительному миру в Украине.