Макрон назвал искусственными препятствия для старта переговоров о вступлении Украины в ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина заслуживает открытия первых переговорных кластеров несмотря на искусственные препятствия на этом пути.

Соответствующее заявление он сделал во время совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским в пятницу, 13 марта.

Что сказал Макрон об Украине?

По его словам, Франция полностью поддерживает Украину на пути к ее европейскому будущему. Он признал, что он является сложным и требует много усилий, однако уже осуществленные, несмотря на войну, шаги, по его мнению, впечатляют.

Украина заслуживает открытия первых переговорных кластеров, я не сомневаюсь. Мы этого достигнем, несмотря на искусственные препятствия, возникшие,

– заявил он.

В то же время Владимир Зеленский выразил надежду на лидерство Франции в достижении вступления Украины в Европейский Союз. Также украинский президент вновь повторил требование четкой даты вступления в блок.

"Украина благодарна за оборонную поддержку Франции на протяжении всех этих лет, и сегодня мы определили шаги и конкретные решения, которые могут дать сильные результаты. Это касается и ПВО, и боевой авиации", – подчеркнул он.

