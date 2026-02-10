Циничный расчет: почему Макрон неожиданно захотел возобновить контакт с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон снова предлагает говорить с Владимиром Путиным. До того такие идеи звучали из Италии, а первыми с российским диктатором встретились американские представители, которые даже приезжали для этого в Россию.

На самом деле между переговорами европейцев и американцев с Путиным есть большая разница. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, объяснив, что стратегическая цель США в переговорах совсем не такая, как у Европы.

Почему Макрон хочет поговорить с Путиным?

Дональд Трамп стремится наладить связи с Россией, чтобы конкурировать с Китаем на ее территории. Поэтому постоянные переговоры с Путиным – это подготовка к предстоящему саммиту, который состоится в апреле 2026 года в Пекине.

Зато цели Европы совсем другие. Там стремятся "примирения врага", что напоминает начало Второй мировой войны, когда стороны подписывали различные пакты о ненападении.

"Когда европейцы надеялись, что переговоры Олафа Шольца с Путиным могут принести результат, то прежде всего хотели от Москвы гарантий ненападения. Сегодня Макрон продолжает эту историю", – подчеркнул Валерий Клочок.

Интересно! В ноябре 2024 года стало известно, что тогдашний канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Они говорили о прекращении войны. Шольц призвал россиян вывести войска из Украины. Это стало первым разговором на таком уровне для главы Кремля.

Президент Франции хочет, чтобы Кремль дал определенные гарантии, что не нападет на страны Европы. Скорее всего, со своей стороны Россия потребует снятия санкций и разблокирования замороженных активов. Европейцы верят, что их замысел сработает и они договорятся с Москвой.

Согласится ли Путин?

Хотя европейцы надеются, что дальше смогут жить как раньше, но вряд ли им это удастся. Даже если Макрон достигнет определенных договоренностей, то опасность наступления России только отсрочится.

Украина это хорошо понимает, поэтому наша ключевая задача наращивать ресурсы, увеличивать свои оборонные перспективы, чтобы защититься от будущего нападения России.

Еще раз подчеркну, что у посланцев Трампа, которые контактируют с Путиным, и посланцев Европы – две разные цели. Сейчас Европа очень примитивно манипулирует,

– добавил Валерий Клочок.

Для Трампа врагом является Китай, а Европа хочет, чтобы врагом для США была Россия. Пока для американского лидера отношения с Россией являются лишь стратегическим козырем, который он хочет получить. Но это произойдет только тогда, если Путин согласится на прекращение войны.

Глава Кремля действительно может на это пойти, учитывая экономические факторы, углубление зависимости от Китая. Сейчас продолжаются "торги" с США, теперь появилась Европа, которая тоже хочет получить свою выгоду.

