После разговора с Путиным Макрон позвонил Зеленскому, – СМИ
- Президент Франции Макрон поговорил с Владимиром Зеленским после разговора с Путиным, диалог был конструктивным.
- Макрон поделился с Зеленским подробностями разговора с Путиным, но Кремль не изменил позицию по войне с Украиной.
Президент Франции провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским после обсуждений с диктатором Владимиром Путиным.
Об этом сообщают Общественное и РБК-Украина, ссылаясь на информированные источники, передает 24 Канал. Там назвали диалог лидеров конструктивным.
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Что обсудили Макрон и Зеленский
По данным СМИ, после разговора с Владимиром Путиным президент Франции Эммануэль Макрон позвонил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, их разговор был конструктивным.
По словам собеседников, Эммануэль Макрон рассказал Владимиру Зеленскому подробности его предыдущего диалога с российским диктатором. Также источник рассказал некоторые детали.
Согласно обнародованной информации, позиция Кремля относительно войны с Украиной осталась неизменной, поскольку Путин не продемонстрировал готовности закончить войну. Сейчас других деталей не указывают.
К слову, Le Parisien пишет, что Эммануэль Макрон во время телефонного разговора призвал Владимира Путина "как можно скорее" прекратить огонь в Украине и продолжить "обмениваться мнениями" с ним.