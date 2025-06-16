Макрон выступил против посредничества Путина между Израилем и Ираном, которое предлагал Трамп

Президент Франции Эммануэль Макрон отверг идею президента США Дональда Трампа относительно посредничества Владимира Путина между Израилем и Ираном.

Свое мнение по этому поводу он высказал во время визита в Гренландию в воскресенье, 15 июня. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times of Israel.

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Как Макрон отреагировал на идею Трампа

По мнению французского лидера, у России нет достаточно авторитета для соответствующих посреднических усилий.

Я не верю, что Россия, которая сейчас участвует в конфликте высокой интенсивности и решила не уважать Устав ООН в течение нескольких лет, может быть посредником,

– заявил Макрон.

Впрочем, по данным Politico, Эммануэль Макрон призвал президента США Дональда Трампа использовать свое влияние для установления мира в Украине и на Ближнем Востоке, поскольку Вашингтон играет ключевую роль.

По его словам, США могут принять участие в разрядке "двух крупных конфликтов", в частности путем поддержки более жестких санкций против России и давления на Израиль, который 13 июня совершил масштабную атаку против Ирана.

"На мой взгляд, вопрос заключается в том, готов ли президент Трамп ввести гораздо более жесткие санкции против России", если Москва не придержится предложенного США прекращения огня", – добавил он.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что США могут вмешаться в конфликт между Израилем и Ираном, и предложил Владимира Путина в качестве посредника. Трамп призвал к соглашению между Ираном и Израилем.