Российский президент Владимир Путин предлагает привлечь Москву к мирному урегулированию между Израилем и Ираном. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

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Путин стремится к "конструктивному" имиджу на фоне войны, которую сам разжег

Кремль усиленно пытается позиционировать Россию как "необходимого и эффективного" партнера Запада, особенно США в глобальных конфликтах. В частности, в эпицентре внимания оказалось обострение между Израилем и Ираном.

Подобные инициативы российской стороны могут быть попыткой отвлечь внимание международного сообщества от военной агрессии против Украины путем демонстрации готовности к конструктивной роли в решении конфликтов на других направлениях,

– заявили аналитики Института изучения войны.

Разговор с Трампом: Украина – на втором плане

Ключевым элементом этой стратегии стал телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, который состоялся 14 июня и длился около часа.

По словам Трампа, главной темой обсуждения была эскалация на Ближнем Востоке. Украинскому вопросу уделили значительно меньше времени. Помощник Путина Юрий Ушаков отметил, что глава Кремля выразил "обеспокоенность" напряженностью в регионе и предложил привлечь Россию к процессу мирного урегулирования.

Напомним, Владимир Зеленский отреагировал на возможное участие Кремля в мирных переговорах за пределами Украины. По его словам, Путин не планирует завершать войну, а вместо этого использует любые дипломатические платформы, чтобы манипулировать Западом, и в конце концов обманет Дональда Трампа.