Російський президент Владімір Путін пропонує залучити Москву до мирного врегулювання між Ізраїлем та Іраном. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Путін прагне "конструктивного" іміджу на тлі війни, яку сам розпалив

Кремль посилено намагається позиціювати Росію як "необхідного та ефективного" партнера Заходу, особливо США у глобальних конфліктах. Зокрема, в епіцентрі уваги опинилось загострення між Ізраїлем та Іраном.

Подібні ініціативи російської сторони можуть бути спробою відвернути увагу міжнародної спільноти від військової агресії проти України шляхом демонстрації готовності до конструктивної ролі у вирішенні конфліктів на інших напрямках,

– заявили аналітики Інституту вивчення війни.

Розмова з Трампом: Україна – на другому плані

Ключовим елементом цієї стратегії стала телефонна розмова між Дональдом Трампом і Владіміром Путіним, яка відбулась 14 червня і тривала близько години.

За словами Трампа, головною темою обговорення була ескалація на Близькому Сході. Українському питанню приділили значно менше часу. Помічник Путіна Юрій Ушаков зазначив, що глава Кремля висловив "занепокоєння" напруженістю в регіоні та запропонував залучити Росію до процесу мирного врегулювання.

Нагадаємо, Володимир Зеленський відреагував на можливу участь Кремля в мирних переговорах за межами України. За його словами, Путін не планує завершувати війну, а натомість використовує будь-які дипломатичні платформи, щоб маніпулювати Заходом, і зрештою обдурить Дональда Трампа.