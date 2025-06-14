Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Президента Украины Владимира Зеленского американскому телеканалу Newsmax.

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Путин не стремится к миру и обманет Трампа

По мнению Зеленского, российский лидер скорее всего обманет президента США и это увидит весь мир.

Он такой человек. Он готов к каким-то шагам, где эскалация будет только под сильным давлением. По-другому никак,

– сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что Путин не хочет завершения войны. Только реальное давление может остановить дальнейшую агрессию России. По словам президента, именно жесткая позиция международного сообщества может сдержать диктатора от развертывания вражды.

К слову, по убеждению президента Украины, Владимир Путин стремится затянуть время, прежде чем против него введут действительно жесткие санкции. Несмотря на недавние положительные высказывания Дональда Трампа в адрес главы Кремля, Зеленский считает, что американский лидер хорошо понимает истинную суть диктатора.