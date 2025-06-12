Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление Владимира Зеленского в интервью Bild.

Смотрите также 1 миллион потерь России: как и где Украина уничтожает вражескую армию и как это влияет на войну

Что Зеленский заявил о Путине

Украинский лидер рассказал о намерениях Владимира Путина. По его мнению, российский диктатор хочет выиграть время перед тем, как против него будут применены жесткие санкции.

Президент Трамп понимает, что российская сторона не является полностью открытой и честной, когда речь идет о войне,

– сказал Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что Россия просто врет президенту США. По мнению президента Украины, несмотря на недавние приятные слова президента США Дональда Трампа о российском диктаторе, Американский лидер видит Путина насквозь.

Владимир Зеленский также отметил, что адекватно относится к тому, что Трамп критикует не только Путина, но и его самого.

По словам президента Украины, сообщение о том, что Москва победит – российские нарративы. На самом деле россияне не слишком успешны на фронте.