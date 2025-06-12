Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву Володимира Зеленського в інтерв'ю Bild.

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Що Зеленський заявив про Путіна

Український лідер розповів про наміри Владіміра Путіна. На його думку, російський диктатор хоче виграти час перед тим, як проти нього будуть застосовані жорсткі санкції.

Президент Трамп розуміє, що російська сторона не є повністю відкритою та чесною, коли йдеться про війну,

– сказав Володимир Зеленський.

Він підкреслив, що Росія просто бреше президенту США. На думку президента України, попри нещодавні приємні слова президента США Дональда Трампа про російського диктатора, Американський лідер бачить Путіна наскрізь.

Володимир Зеленський також зазначив, що адекватно ставиться до того, що Трамп критикує не тільки Путіна, але і його самого.

За словами президента України, повідомлення про те, що Москва переможе – російські наративи. Насправді росіяни не надто успішні на фронті.