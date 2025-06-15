Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой заявление президента США в интервью Рэйчел Скотт из ABC News.

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Что Трамп думает о войне на Ближнем Востоке

Дональд Трамп заявил, что Америка "возможно, может вмешаться" в конфликт между Израилем и Ираном. Он также повторил, что США "на данный момент не участвуют".

Трамп также заявил, что он будет "открыт" для того, чтобы президент России Владимир Путин был посредником в конфликте.

Он готов. Он позвонил мне по этому поводу. Мы долго разговаривали об этом,

– сказал Трамп.

Кстати, в своей публикации в Truth Social Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль должны заключить соглашение – так же, как он "заставил" заключить его Индию и Пакистан.

Трамп добавил, что во время его первой каденции Сербия и Косово были на грани, там было "горячо и напряженно что могло перерасти в войну – и, мол, именно он ее остановил. Кроме этого президент США вспомнил Египет на Эфиопию и их борьбу из-за дамбы – этот мир Дональд Трамп также приписывает себе.