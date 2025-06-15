Про це повідомляє 24 Канал з посиланням заяву президента США в інтерв'ю Рейчел Скотт з ABC News.

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Що Трамп думає про війну на Близькому Сході

Дональд Трамп заявив, що Америка "можливо, може втрутитися" в конфлікт між Ізраїлем та Іраном. Він також повторив, що США "на цей час не беруть участі"

Трамп також заявив, що він буде "відкритий" для того, щоб президент Росії Владімір Путін був посередником у конфлікті.

Він готовий. Він зателефонував мені з цього приводу. Ми довго розмовляли про це,

– сказав Трамп.

До речі, у своєму дописі у Truth Social Дональд Трамп заявив, що Іран та Ізраїль повинні укласти угоду – так само, як він "змусив" укласти її Індію та Пакистан.

Трамп додав, що під час його першої каденції Сербія і Косово були на межі, там було "гаряче і напружено що могло перерости у війну – і, мовляв, саме він її зупинив. Окрім цього президент США згадав Єгипет на Ефіопію і їхню боротьбу через дамбу – цей мир Дональд Трамп також приписує собі.