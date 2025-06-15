Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Трампа у мережі Truth Social.

Що Трамп сказав про конфлікт Ірану та Ізраїлю

Так, президент наголосив, що Іран та Ізраїль повинні укласти угоду.

І укладуть угоду – так само, як я змусив Індію та Пакистан укласти її, у тому випадку за допомогою торгівлі зі Сполученими Штатами, щоб внести розум, згуртованість і здоровий глузд у перемовини з двома чудовими лідерами, які змогли швидко ухвалити рішення і зупинитися!

– вказав він.

Трамп додав, що під час його першої каденції Сербія і Косово були на межі, там було "гаряче і напружено що могло перерости у війну – і, мовляв, саме він її зупинив. Окрім цього президент США згадав Єгипет на Ефіопію і їхню боротьбу через дамбу – цей мир Дональд Трамп також приписує собі.

"Так само, скоро буде мир між Ізраїлем та Іраном! Вже триває багато дзвінків і зустрічей. Я роблю багато, але ніколи не отримую за це визнання – але це нічого, народ розуміє", – додав Трамп.