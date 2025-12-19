Макрон считает, что Европе следует возобновить диалог с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что для Европы может быть целесообразным возвращение к прямому диалогу с главой Кремля Владимиром Путиным. Лидеры ЕС так и не смогли согласовать предоставление Украине репарационного кредита.

Макрон считает, что война так или иначе завершится на переговорах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также Если не будет поддержки Украины, Европа будет платить кровью, – Зеленский

Почему Макрон желает возобновить диалог с Москвой?

По словам Макрона, существуют два возможных сценария развития событий: либо в рамках нынешних переговоров будет достигнут справедливый и длительный мир, или же европейским странам придется искать формат восстановления общения с Россией. При этом, подчеркнул французский лидер, такой диалог должен происходить прозрачно и в тесной координации с Украиной.

Французский президент подчеркнул, что Европа и Украина заинтересованы в том, чтобы найти правильный формат для возобновления дискуссии.

Иначе мы будем вести переговоры между собой с переговорщиками, которые потом сами пойдут обсуждать этот вопрос с россиянами,

– добавил Макрон, указав, что это не лучший вариант.

Евросоюз выделяет для Украины кредит на 90 миллиардов евро