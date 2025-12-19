Макрон вважає, що Європі слід відновити діалог з Путіним

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що для Європи може бути доцільним повернення до прямого діалогу з очільником Кремля Владіміром Путіним. Лідери ЄС так і не змогли узгодити надання Україні репараційного кредиту.

Макрон вважає, що війна так чи інакше завершиться на переговорах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Чому Макрон бажає відновити діалог з Москвою?

За словами Макрона, існують два можливі сценарії розвитку подій: або в межах нинішніх переговорів буде досягнуто справедливого і тривалого миру, або ж європейським країнам доведеться шукати формат відновлення спілкування з Росією. При цьому, наголосив французький лідер, такий діалог має відбуватися прозоро і в тісній координації з Україною.

Французький президент наголосив, що Європа і Україна зацікавлені в тому, щоб знайти правильний формат для відновлення дискусії.

Інакше ми вестимемо переговори між собою з переговірниками, які потім самі підуть обговорювати це питання з росіянами,

– додав Макрон, вказавши, що це не найкращий варіант.

Євросоюз виділяє для України кредит на 90 мільярдів євро