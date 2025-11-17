Макрон уверен, что мир между Украиной и Россией возможен до 2027 года

В понедельник, 17 ноября, Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон подписали декларацию о сотрудничестве в оборонной сфере. По результатам встречи французский президент рассказал, до какого года в Украине наступит мир.

Более того, на Рождество коалиция планирует перейти к новому этапу работы по развертыванию сил. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию лидеров в Париже.

Когда закончится война в Украине?

По словам Макрона, мир между Украиной и Россией мир между Украиной и Россией возможен до 2027 года – то есть до следующих президентских выборов во Франции.

Справка: сейчас идет второй президентский срок Макрона, следовательно он больше не может переизбираться. Поэтому политик надеется, что война завершится до завершения его каденции.

К слову, на совместной с Зеленским пресс-конференции французский лидер в очередной раз подчеркнул важность дипломатии и международной поддержки в восстановлении стабильности в регионе.

В частности, на Рождество "коалиция решительных" перейдет к новому этапу работы по развертыванию сил в Украине. Ее штаб уже несколько недель работает под руководством Франции и Великобритании.

О чем договорились Зеленский и Макрон?