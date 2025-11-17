Макрон упевнений, що мир між Україною та Росією можливий до 2027 року

У понеділок, 17 листопада, Володимир Зеленський та Еммануель Макрон підписали декларацію щодо співробітництва в оборонній сфері. За результатами зустрічі французький президент розповів, до якого року в Україні настане мир.

Ба більше, на Різдво коаліція планує перейти до нового етапу роботи з розгортання сил. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на пресконференцію лідерів у Парижі.

Дивіться також F-16 у небі, "Гарпуни" на морі, танки на суші: що 9 західних коаліцій дали Україні у війні з Росією

Коли закінчиться війна в Україні?

За словами Макрона, мир між Україною та Росією можливий до 2027 року – тобто до наступних президентських виборів у Франції.

Довідка: наразі триває другий президентський термін Макрона, отже він більше не може переобиратися. Тож політик сподівається, що війна завершиться до завершення його каденції.

До слова, на спільній із Зеленським пресконференції французький лідер вкотре підкреслив важливість дипломатії та міжнародної підтримки у відновленні стабільності в регіоні.

Зокрема, на Різдво "коаліція охочих" перейде до нового етапу роботи з розгортання сил в Україні. Її штаб уже декілька тижнів працює під керівництвом Франції та Великої Британії.

Про що домовилися Зеленський та Макрон?