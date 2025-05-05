Премьер Румынии подал в отставку

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку объявил о своей отставке из-за провальных результатов первого тура выборов президента для возглавляемой им коалиции.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на G4Media.ro. Об этом он объявил после заседания руководства Социал-демократической партии Румынии, лидером которой он является.

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Что известно об отставке Чолаку

Марчел Чолаку после заседания руководства Социал-демократической партии объявил, что вечером в понедельник, 5 мая, подаст в отставку с должности премьер-министра. По его словам, позже министры его партии обсудят с представителями других политсил коалиции, останутся ли они временными членами правительства.

Ранее он уже предполагал возможность выхода социал-демократов из коалиции.

Эта коалиция не является легитимной, поскольку ее кандидат не вышел во второй тур,

– считает он.

Также Чолаку заявил, что будущий президент Румынии, который будет избран уже 18 мая, "вместе с партиями, которые могут создать большинство в парламенте, решит, кто будет руководить страной и кто станет премьер-министром". А пока исполняющий обязанности президента Румынии Илие Боложан должен назначить временного премьера.

К слову, незадолго до этого стало известно, что лидеры Национально-либеральной партии Румынии определили Даниэля Дэвида как возможного временного премьер-министра вместо Марчела Чолаку. Как известно, Дэвид сейчас занимает должность министра образования.