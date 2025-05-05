Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на G4Media.ro. Про це він оголосив після засідання керівництва Соціал-демократичної партії Румунії, лідером якої він є.

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Що відомо про відставку Чолаку

Марчел Чолаку після засідання керівництва Соціал-демократичної партії оголосив, що ввечері у понеділок, 5 травня, подасть у відставку з посади прем'єр-міністра. За його словами, пізніше міністри його партії обговорять з представниками інших політсил коаліції, чи залишатимуться вони тимчасовими членами уряду.

Раніше він вже припускав можливість виходу соціал-демократів з коаліції.

Ця коаліція не є легітимною, оскільки її кандидат не вийшов у другий тур,

– вважає він.

Також Чолаку заявив, що майбутній президент Румунії, якого оберуть вже 18 травня, "разом із партіями, які можуть створити більшість у парламенті, вирішить, хто буде керувати країною і хто стане прем'єр-міністром". А поки виконувач обовʼязків президента Румунії Іліє Боложан має призначити тимчасового премʼєра.

До слова, незадовго до цього стало відомо, що лідери Національно-ліберальної партії Румунії визначили Даніеля Девіда як можливого тимчасового прем'єр-міністра, замість Марчела Чолаку. Як відомо, Девід наразі обіймає посаду міністра освіти.