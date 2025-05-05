Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на издание HotNews.

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Кто может заменить главу правительства Румынии

СМИ узнали, что лидеры Национально-либеральной партии Румынии (PNL) решили, кто может временно стать премьер-министром Румынии. Действующий глава правительства Марчел Чолаку заявил, что хочет уйти в отставку и скажет об этом официально во время встречи лидеров коалиции.

Так чиновники могут предложить должность премьер-министра нынешнему министру образования Даниэлю Давиду. Ожидается, что он будет на этой должности до окончания второго тура президентских выборов, что начнется 15 мая.

Заседание Национального политического совета начнется в 17:00 по местному времени.

Напомним,

Что известно о Даниэле Дэвиде

Даниэль Дэвид в декабре 2024 года начал работать министром образования Румынии. Тогда он заменил Лигию Деку, которая, по словам чиновников, была приближенным лицом экс-президента Клауса Йоханниса. Дэвид также занимал должность ректора Университета Бабеш-Боляй.