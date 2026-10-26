Выступает против помощи Украине: Марин Ле Пен начала президентскую кампанию во Франции

25 октября лидер французских ультраправых Марин Ле Пен официально начала свою президентскую кампанию. Она пообещала навести порядок в стране и вернуть французам уверенность в будущем.

Первое предвыборное выступление Ле Пен состоялось в Орлеане – городе, связанном с Жанной д'Арк. Националисты считают ее символом патриотизма и государственного суверенитета. Об этом сообщает Reuters.

Какие изменения обещает французам Ле Пен?

Перед сторонниками Ле Пен пообещала ввести политику нулевой терпимости к преступности.

В своем выступлении политик сделала акцент на идее национального "возрождения".

Она заявила, что Франция переживает период потрясений, но сможет стать сильнее, если выберет курс на безопасность, благосостояние и обновление.

"Мы говорим: раньше было хорошо, а завтра будет еще лучше!" – заявила Ле Пен.

Она также пообещала ужесточить миграционную политику: восстановить пограничный контроль, автоматически высылать иностранцев, осужденных за преступления, а также бороться с бандами и наркоторговцами.

Обратите внимание! Сама Ле Пен может быть вынуждена вести кампанию с электронным браслетом на ноге. Ее осудили за хищение средств Европейского парламента, однако политик обжалует приговор.

В экономической сфере лидер ультраправых пообещала сократить государственные расходы и налоги для бизнеса, а также уменьшить количество бюрократических процедур. Она также заявила о поддержке промышленности, инноваций и искусственного интеллекта.

В то же время политик выступила против дальнейшего повышения пенсионного возраста.

Хотя Ле Пен не предлагает выхода Франции из ЕС, но хочет уменьшить его влияние на страну.

Она обещает вернуть контроль над границами и законами и в первую очередь заботиться об интересах Франции, в частности не втягивать ее в иностранные войны.

"Будущее принадлежит нам", – заявила политик в конце выступления.

После этого она вместе со сторонниками спела национальный гимн, размахивая флагами.

Отметим, что на фоне уличных беспорядков позиции Ле Пен укрепились. Согласно опросу, обнародованному 25 октября, ее поддерживают от 32% до 33,5% избирателей.

Ближайший конкурент – лидер ультралевых Жан-Люк Меланшон – набирает 17%.

Опросы также показывают, что во втором туре, который планируется провести в начале мая, Ле Пен может уверенно победить Меланшона.

Что Ле Пен говорит о помощи Украине?

Марин Ле Пен планирует сократить помощь Украине, оставив лишь ограниченную оперативную поддержку и обучение украинских военных.

Она также хочет заблокировать финансирование Киева из бюджета ЕС, заявляя, что Франция уже потратила слишком много средств на поддержку Украины.

Ле Пен напомнила о кредитах на 90 миллиардов евро, из которых 18 миллиардов приходится на долю Франции, и выступила против дальнейших расходов.

Ее позиция ставит под угрозу и запланированное финансирование Украины в рамках следующего семилетнего бюджета Евросоюза.