Новый премьер Канады назвал 2 страны, которые являются угрозами для мира

Глава правительства Канады Марк Карни заявил, что Китай является одной из самых больших угроз для безопасности страны с точки зрения иностранного вмешательства, а также является новой угрозой в Арктике.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Премьер Канады назвал Россию и Китай угрозами для мира

Во время дебатов 17 апреля Карни попросили назвать главную угрозу безопасности для Канады. Он ответил, что это Китай. Так, Карни сказал, что Китай является самой большой угрозой "с геополитического смысла".

Политик подчеркнул, что Канада должна противостоять внешнему влиянию со стороны Китая. Он также раскритиковал Пекин за партнерство с Россией в войне против Украины. По его словам, это создает угрозу не только для Азии в целом, но и для Тайваня в частности.

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Напомним, что Марк Карни не так давно стал новым премьером Канады. Он недавно разговаривал с Зеленским, Стармером и многими ближайшими союзниками, чтобы обсудить путь Украины к миру. Премьер заверил, Канада поддерживает предложение о немедленном прекращении огня.

Также новый премьер подчеркнул, Канада является верным союзником Украины и позаботится о том, чтобы Киев получил военную поддержку, необходимую для самозащиты как сейчас, так и в будущем.