Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Королевскую канадскую конную полицию в Альберте.
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Пожар в Селе наследия украинской культуры в Канаде
Пожар в музейном комплексе возник в результате распространения огня с окружающих полей. Пока неизвестно, что стало причиной возгорания травы.
Можем подтвердить, что огонь распространился на сооружения в Селе наследия украинской культуры,
– заявили в полиции.
Также призвали общественность избегать этого района и использовать альтернативные маршруты для передвижения.
Пожар в Селе наследия украинской культуры / Фото Королевской канадской конной полиции в Альберте
В прилегающем к музею районе объявляли эвакуацию населения. Однако вскоре ее отменили. Также из-за пожара перекрывали шоссе.
Около 22:00 по местному времени (05:00 19 апреля по Киеву) полиция сообщила, что пожар контролируется.
Где расположено Село наследия украинской культуры: смотрите на карте
Что известно о Селе наследия украинской культуры
- Это музей под открытым небом, расположен в 80 километрах к востоку от города Эдмонтон в экокультурной территории Калина Кантри.
- Благодаря переодетым соответственно эпохе работникам-актёрам, музей воссоздаёт жизнь и быт первопроходцев в восточно-центральной Альберте. В нем демонстрируется быт украинцев Канады между 1892 – 1930 годами.
- Аутентичные дома и дома украинских колонистов-первопоселенцев перевезли из окрестностей в музей и поэтапно реставрировали в соответствии с эпохой начала XX века.
- Музей также имеет многоцелевой центр для посетителей с выставочными галереями, чтобы обеспечить более глубокое понимание раннего украинского поселения в восточно-центральной Альберте.