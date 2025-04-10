Сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Марка Карни в X.

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Что известно о визите премьера Канады в украинский ресторан

Премьер-министр Канады Марк Карни посетил ресторан украинской кухни "Козак" в Ванкувере.

Украинский ресторан "Казак" – это больше, чем успешный малый бизнес, это также опора общества в Новом Вестминстере (район Ванкувера – 24 Канал),

– написал он.

Также канадский премьер опубликовал фото из ресторана. Также Карни поблагодарил "сотрудников за теплый прием и выпечку".

Премьер Канады в ресторане "Казак" в Ванкувере / Фото Марка Карни

Заметим, что согласно последней переписи населения, проведенной до полномасштабного вторжения России, в Канаде проживало около 1,3 миллиона человек украинского происхождения. С начала 2022 года страна приняла почти 300 тысяч украинцев, предоставив им приют.

Напомним, что Канада продлила временную защиту для украинских беженцев. Они имеют возможность подать заявление на продление своего статуса до 31 марта 2026 года.