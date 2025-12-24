В WP назвали, кто в Европе может справиться с пророссийской позицией Трампа

Экс-посол в ООН и экс-советник по нацбезопасности США Джон Болтон считает, что ЕС является "меньшим", чем совокупность его частей. Такое мнение он высказал после того, как на недавнем европейском саммите не смогли прийти к согласию относительно использования замороженных российских активов в качестве залога для "репарационного" кредита Украине.

В то же время один из политиков таки мог бы попытаться спасти от этой неопределенности, а также от пророссийской позиции Трампа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

Что сказал Болтон?

Болтон напомнил изданию, как ранее Белый дом пытался сорвать планы Европы по этому вопросу, чтобы использовать российские активы для мирного договора Трампа.

"Американские опасения относительно использования российских государственных активов варьируются от того, что граждане США могут подвергнуться подобным конфискациям в других странах, до того, что страны могут диверсифицировать свою экономику, отходя от финансовой системы США. Оба варианта несут большие долгосрочные риски, чем любые краткосрочные выгоды от использования активов Москвы", – отметил Болтон.

Он добавил, что независимо от того, был ли первоначальный план европейцев жизнеспособным, вмешательство Трампа и провал Евросоюза "усилили раздор на Западе".

Дипломат считает, что на саммите Евросоюз показал, что будет поддерживать Украину, но не в полной мере. Не удивительно, что диктатор Путин считает, что время на его стороне.

Особенно учитывая то, что опросы показывают снижение поддержки Киева со стороны французской и немецкой общественности, а Европа не в состоянии заменить уменьшение помощи со стороны США,

– подчеркнул Болтон.

Бывший посол в ООН также добавил, что еще худшие новости появились после последних переговоров США и России. Как он отметил, Россия довольна финансовой катастрофой ЕС, а Виткофф и Кушнер вряд ли заботится о сути соглашения, потому что просто хотят его заключить и договориться о чем-то, что даст Трампу Нобелевскую премию мира.

"Несмотря на ажиотаж и шумиху, Москва и Киев остаются далеко друг от друга. Поскольку Трамп меньше заинтересован в интересах безопасности США, НАТО или Украины, чем в своем стремлении получить Нобелевскую премию, можно было бы ожидать, что европейские лидеры заполнят этот пробел. Но это кажется маловероятным. Лидеры таких ключевых стран, как Франция, Германия и Великобритания, находятся в глубоком внутриполитическом кризисе", – считает Болтон.

Он отметил, что Евросоюз некомпетентен в вопросах мира и безопасности.

А вот помочь справиться с пророссийским поведением Трампа и недееспособностью ЕС смог бы Генсек НАТО Марк Рютте, учитывая его успехи в отношениях с американским президентом и глубокие связи с европейскими членами НАТО.

Не является нормальным, чтобы политический лидер НАТО брал на себя такую роль, но сейчас не нормальные времена. Украина и Запад должны надеяться на веселое Рождество, потому что их ждет долгая зима,

– подытожили в WP.

