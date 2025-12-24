Политолог Петр Олещук рассказал 24 Каналу, что вопрос российских активов в первую очередь должен был решаться в отношениях Европейского Союза с Бельгией. Все потому, что эти деньги хранят в этом государстве.

Почему возникли проблемы с замороженными российскими активами?

Бельгийское правительство отказалось выделять замороженные российские активы Украине. Петр Олещук подчеркнул, что это произошло после того, как администрация Дональда Трампа осуществила давление на европейские правительства.

Я предполагаю, что даже если бы Эммануэль Макрон занял одну и ту же позицию с Мерцем, то маловероятно, что это бы глобально что-то изменило,

– подчеркнул он.

Олещук выразил мнение, что проблема в том, что Европейский Союз не может демонстрировать субъектность и не сопротивляться давлению со стороны Соединенных Штатов Америки, ведь США всегда находят несколько государств, на которые они могут повлиять, чтобы достичь желаемого.

Политолог предположил, что это связано с тем, то администрация Трампа намерена присвоить российские активы себе. Россия, вероятно, согласилась на это.

У россиян достаточно простой интерес. Они с радостью отдадут эти активы кому угодно, лишь бы они не достались Украине. Это демонстрирует, что собственную игру ведет каждый из субъектов этого процесса,

– сказал он.

Несмотря на это, по мнению Петра Олещука, единственное важное решение Европы сейчас – это то, что было принято бессрочный арест российских активов. То есть теперь эти средства не смогут забрать себе ни США, ни Россия, однако и Украина, вероятно, тоже. Эти активы могут "зависнуть" в неопределенном статусе на неопределенный срок в Европе.

Что известно о российских активах?