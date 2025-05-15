Рубио ответил, что имеет "решающее значение" в вопросе окончания войны в Украине

Без активного европейского лидерства невозможно достичь окончания войны и получить справедливый мир между Украиной и Россией, и оно имеет решающее значение в этом вопросе.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в рамках встречи с министрами иностранных дел Трансатлантической пятерки в четверг, 15 мая, передает 24 Канал со ссылкой на Госдеп США.

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Что станет решающим в окончании войны

Марко Рубио встретился с министрами иностранных дел Франции, Германии, Италии, Великобритании – Жан-Ноэлем Барро, Иоганном Вадефулем, Антонио Таяни и Дэвидом Лемми соответственно. Он проинформировал их об усилиях президента США Дональда Трампа по окончанию войны.

Во время обсуждений госсекретарь США, согласно обнародованной информации, отметил, что европейское лидерство имеет решающее значение для того, чтобы Россия и Украина "вели переговоры в доброй воле для быстрого и прочного мирного урегулирования".

Также все согласились с необходимостью увеличения распределения бремени НАТО и оборонных расходов Европы. Рубио сказал, что оборонные компании США являются неотъемлемой частью трансатлантической промышленной базы и не должны оставаться в стороне в усилиях Европы по вооружению.

Кроме вышеупомянутого, в рамках обсуждений госсекретарь США подтвердил желание Соединенных Штатов дать Сирии шанс на величие. Также политики обсудили общие приоритеты, включая предотвращение разработки или получения Ираном ядерного оружия и противодействие влиянию Китая.

Напомним, во время пресс-конференции, комментируя ситуацию с переговорами в Стамбуле, американец заявил, что прорыв в мирных переговорах между Украиной и Россией возможен только при условии непосредственного взаимодействия Дональда Трампа и Владимира Путина.