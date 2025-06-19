Посол Германии в Украине возглавит разведку, предыдущий глава BND поедет в Ватикан

Мартин Йегер будет руководить немецкой разведкой. До этого он около двух лет был послом в Украине.

Детали передает 24 Канал со ссылкой на Spiegel.

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Мерц сменил главу разведки Германии

В немецком правительстве сообщили, что Егер заменит Бруно Каля, который возглавлял немецкую службу внешней разведки с 2016 года. Каль станет представителем Германии при Святом Престоле в Риме, то есть займет должность, которую давно хотел.

Мартин Егер, нынешний представитель Федеративной Республики Германия в Киеве, станет новым руководителем Федеральной разведывательной службы (BND),

– говорится в статье.

До того, как стать послом в Украине в 2023 году, Йегер работал послом в Ираке.

"Он имеет большой опыт работы послом в кризисных регионах, в ведомстве канцлера, а также в мире бизнеса", – описывает нового главу разведки "Шпигель".

Пока не ясно, когда именно Йегер вернется в Германию.

Интересно, что замена главы разведки – решение Мерца.

"С Мартином Йегером, одним из самых опытных кризисных дипломатов Министерства иностранных дел, BND намерена реорганизоваться в ближайшие годы. Разведывательное агентство может рассчитывать на значительное увеличение финансирования для этих целей. Федеральное правительство также намерено предоставить агентству больше гибкости в сфере иностранного шпионажа и технической разведки", – объяснили СМИ.

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