Об этом объявил премьер-министр Британии Кир Стармер, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg и официальный сайт правительства Великобритании.

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Что об этом известно

Осенью 2025 года Блейз Метревели займет должность руководителя разведслужбы Ми-6 вместо Ричарда Мура. По состоянию на сейчас она является генеральным директором по технологиям и инновациям в вышеупомянутой спецслужбе.

По словам британского премьера Стармера, соответствующее назначение Метревели сделали именно в тот момент, когда работа разведывательных служб страны является настолько важной, как никогда ранее.

Соединенное Королевство сталкивается с угрозами беспрецедентного масштаба – будь то агрессоры, которые отправляют свои шпионские корабли в наши воды, или хакеры, чьи изощренные киберзаговоры стремятся нарушить работу наших государственных служб,

– заявил Кир Стармер.

Отмечается, что на новой должности она будет единственным публично названным членом организации. Она присоединилась к спецслужбе в 1999 году, работала по Европе и Ближнему Востоку. Также занимала должность директора в Ми-5.