Про це оголосив прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg і офіційний сайт уряду Великої Британії.

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Що про це відомо

Восени 2025 року Блейз Метревелі обійме посаду керівника розвідслужби Мі-6 замість Річарда Мура. Станом на зараз вона є генеральним директором з технологій та інновацій у вищезгаданій спецслужбі.

За словами британського прем'єра Стармера, відповідне призначення Метревелі зробили саме в той момент, коли робота розвідувальних служб країни є настільки важливою, як ніколи раніше.

Сполучене Королівство стикається із загрозами безпрецедентного масштабу – чи то агресори, які відправляють свої шпигунські кораблі в наші води, чи то хакери, чиї витончені кіберзмови прагнуть порушити роботу наших державних служб,

– заявив Кір Стармер.

Зазначається, що на новій посаді вона буде єдиним публічно названим членом організації. Вона приєдналася до спецслужби 1999 року, працювала по Європі та Близькому Сході. Також обіймала посаду директора в Мі-5.